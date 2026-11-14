OM : un prétendant se retire, le jackpot Hojbjerg se complique

Le dossier Pierre-Emile Hojbjerg connaît un nouveau rebondissement à l’approche du mercato de janvier 2027. Alors que la Fiorentina revient à la charge, un autre prétendant de poids pourrait finalement jeter l’éponge.

La Juventus refroidie par le profil de Hojbjerg

On vous en parlait fin septembre : le départ de Pierre-Emile Hojbjerg avait été totalement relancé malgré son refus de rejoindre Newcastle durant le mercato estival. Depuis, la situation du milieu défensif de l’OM continue d’évoluer.

Selon les informations relayées par Top Mercato, la Juventus Turin s’interroge désormais sérieusement sur cette piste. Luciano Spalletti ne serait « pas convaincu à 100 % » par le profil de l’international danois, alors que la Vieille Dame souhaite pourtant renforcer son entrejeu cet hiver.

Cette réserve pourrait conduire le club turinois à se retirer de la course. Une mauvaise nouvelle pour la direction phocéenne, qui pouvait espérer profiter de la concurrence entre plusieurs formations italiennes afin de faire monter les enchères.

La Fiorentina revient à la charge pour janvier

Les hésitations de la Juventus font en revanche les affaires de la Fiorentina. Déjà intéressée durant l’intersaison, la Viola envisagerait de retenter sa chance en janvier 2027. Le club florentin suit toujours de près la situation du joueur de 31 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028.

Hojbjerg conserve une belle cote grâce à son expérience en Premier League et à son profil de milieu récupérateur. Mais les exigences marseillaises pourraient ralentir les négociations. Estimé à 15 M€ par Transfermarkt, l’ancien joueur de Tottenham avait été définitivement recruté pour 13,5 M€ à l’été 2025. L’OM veut au minimum récupérer davantage que cette mise initiale.

Medhi Benatia raconte les coulisses de la venue de Roberto De Zerbi à l’OM et son premier échange avec le technicien italien après son départ de Brighton. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2121537115418771808

Un départ qui ne dépend pas seulement de l’OM

La direction olympienne devra également mesurer les conséquences sportives d’une vente en cours de saison. Désormais pleinement impliqué dans l’équipe de Bruno Genesio, Hojbjerg a débuté 8 des 10 premières rencontres de Ligue 1 et totalise 11 apparitions toutes compétitions confondues.

Son rendement peut diviser, mais son expérience reste précieuse dans l’entrejeu marseillais. Avant de valider son départ, l’OM devra donc identifier un remplaçant capable d’apporter des garanties immédiates, tout en obtenant une indemnité suffisamment intéressante pour renforcer d’autres secteurs.

Le Danois aura enfin son mot à dire. Son refus de rejoindre Newcastle, malgré un accord entre les clubs autour de 15 M€, l’a déjà démontré. Si la Fiorentina passe concrètement à l’offensive, elle devra convaincre à la fois l’OM et un joueur qui ne semble pas disposé à accepter n’importe quelle porte de sortie.