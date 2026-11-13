OM : JuL et un nouveau logo font entrer le club dans une nouvelle dimension avant la DNCG 

L’OM vient de boucler un énorme dossier à tiroirs avant la passage devant la DNCG courant décembre.

L’annonce a été officialisée ces dernières heures : l’OM revient dans l’eLigue 1 sur EA Sports FC. Pour défendre les couleurs marseillaises, le club a retenu deux joueurs, Adrien « Adrxx » Thors et Marwan « MarwanMC9 » Chahhou. Ils seront accompagnés par leur coach, Enzo Serre.

Quatre ans après, l’OM retrouve l’eLigue 1 avec JuL

Mais la véritable particularité de ce retour réside dans son origine. Cette nouvelle participation est le fruit d’une initiative commune entre l’OM et JuL, à travers son label D’Or et de Platine. Les deux joueurs ont d’ailleurs été choisis conjointement par le club et l’artiste marseillais. Finaliste de l’édition 2022, l’OM retrouve donc une compétition qu’il connaît déjà. Cette fois, le club veut franchir un nouveau cap et s’installer durablement parmi les formations qui comptent dans le paysage de l’esport français. L’association avec D’Or et de Platine ne se limite pas à la constitution d’une équipe. Un logo spécialement dédié à l’OM eSport a également été dévoilé lors de l’annonce. Une nouvelle identité pour accompagner ce retour et donner davantage de visibilité au projet.

Le club et le label prévoient aussi de faire vivre leur collaboration tout au long de la saison, avec des contenus spécifiques et différentes activations. L’objectif est de créer un véritable rendez-vous autour de l’équipe, de mobiliser la communauté olympienne et de faire vibrer les supporters au fil des journées. La compétition réunira huit équipes, qui s’affronteront au cours de quatorze journées. Organisée par la LFP et Webedia, elle sera diffusée sur plusieurs plateformes, dont Ligue 1+, Twitch, YouTube, TikTok et Kick. Les Marseillais devront donc se mesurer à sept autres formations pour tenter de décrocher le titre.

L’OM veut aussi conquérir le terrain du gaming

Ce retour en eLigue 1 s’inscrit dans une stratégie plus large. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer sa présence dans l’univers du jeu vidéo et à toucher des communautés qui ne suivent pas nécessairement le football traditionnel. Le club s’est notamment développé sur Roblox, preuve de sa volonté d’investir de nouveaux espaces numériques. Avec JuL, figure majeure de la scène musicale marseillaise, l’OM s’offre en outre un partenaire qui possède une forte capacité de rassemblement auprès du public local. Le rapprochement entre les deux univers donne une dimension supplémentaire à ce projet, bien au-delà de la simple compétition sur console.

À l’approche du passage devant la DNCG prévu en décembre, cette annonce apporte donc une actualité positive autour du club. Attention toutefois : il s’agit avant tout d’un partenariat sportif et commercial dans l’esport. Aucun montant financier n’a été communiqué et rien ne permet d’affirmer qu’il aura un impact direct sur la situation comptable de l’OM devant le gendarme financier du football français. Une chose est certaine : Marseille veut faire de l’eLigue 1 un nouveau terrain d’expression de son identité. Et cette fois, JuL sera aussi de la partie.