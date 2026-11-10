OL, Real Madrid : le clin d’oeil inattendu de Karim Benzema à l’OM

Karim Benzema a bien aimé le but d’Amine Gouiri face au RC Lens, dimanche à Bollaert (2-1).

Karim Benzema n’a pas manqué le début de match entre le RC Lens et l’OM. Dimanche, les Marseillais se sont imposés sur la pelouse des Sang et Or (1-2), mais c’est surtout l’ouverture du score d’Amine Gouiri qui a fait parler.

Benzema valide le but de Gouiri à Lens

Dès les premières secondes, l’international algérien a profité d’une énorme incompréhension entre les défenseurs lensois pour récupérer le ballon et marquer dans le but vide. Une erreur défensive qui a immédiatement lancé la soirée des Olympiens.

Cette réalisation n’a visiblement pas échappé à Karim Benzema. L’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid a aimé une vidéo publiée sur Instagram concernant le but de Gouiri face à Lens. Un petit geste qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters de l’OM. Le compte Massilia Zone a notamment ironisé sur cette interaction avec une formule bien trouvée : « Nueve appelle Nueve ».

« Nueve appelle Nueve »

La référence est évidemment liée au profil des deux attaquants. Benzema et Gouiri partagent notamment cette capacité à participer au jeu, à décrocher et à se montrer dangereux dans la surface. Pour Amine Gouiri, cette reconnaissance venant d’un attaquant aussi prestigieux constitue un joli clin d’œil. L’ancien Lyonnais confirme en tout cas son importance dans le secteur offensif de l’OM.

Son but à Bollaert a parfaitement lancé les Phocéens, qui ont finalement arraché la victoire grâce à Keyliane Abdallah en seconde période. L’OM a ainsi signé un cinquième succès consécutif en Ligue 1. De quoi donner le sourire aux supporters olympiens, qui peuvent désormais savourer cette victoire et le petit signe d’attention d’un certain Karim Benzema.