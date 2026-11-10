OM Mercato : la DNCG va frapper, coup de tonnerre pour Genesio ! 

L’OM a rendez-vous devant la DNCG, début décembre. Le gendarme financier du football français réclame la poursuite de la cure d’austérité validée par Frank McCourt… et moins par Bruno Genesio.

Le mercato hivernal pourrait prendre une tournure bien différente de celle espérée par Bruno Genesio. Alors que l’entraîneur de l’OM souhaite disposer d’un groupe suffisamment armé pour répondre aux objectifs sportifs du club, la réalité économique pourrait rapidement reprendre le dessus. Selon L’Équipe, Marseille doit de nouveau convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), avec un rendez-vous programmé début décembre.

Højbjerg et Igor Paixão dans le viseur du mercato

Et le message du gendarme financier du football français serait particulièrement clair : l’OM doit poursuivre sa cure d’austérité. Une ligne directrice validée par Frank McCourt, mais qui ne ferait pas forcément les affaires de Bruno Genesio. Car pour assainir les comptes et éviter de nouvelles sanctions, le club pourrait être contraint de se séparer de plusieurs éléments dès le mois de janvier. Les prochains mouvements marseillais seront donc étroitement surveillés. Toujours selon L’Équipe, les éventuelles offres concernant les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, à l’image de Pierre-Emile Højbjerg, seront particulièrement étudiées.

Mais le dossier ne concerne pas uniquement les gros salaires. Les dirigeants pourraient également être amenés à considérer les propositions pour des joueurs disposant d’une valeur marchande importante. Igor Paixão fait notamment partie des profils susceptibles d’attirer l’attention. Autrement dit, aucun dossier important ne pourra être écarté uniquement pour des raisons sportives si une vente permet d’améliorer significativement la situation financière de l’OM. Une perspective délicate pour Genesio, qui pourrait perdre des éléments importants sans nécessairement avoir les moyens de les remplacer à leur juste valeur. Le technicien marseillais sait qu’un mercato hivernal réussi ne se résume pas à vendre pour équilibrer les comptes : il faut aussi conserver suffisamment de qualité pour rester compétitif.

Genesio recommence à s’inquiéter à l’OM

Dans ce contexte, le rôle de Lorenzi sera déterminant. Le dirigeant ne souhaiterait pas instaurer une politique de mise à l’écart brutale des joueurs susceptibles de partir. Pas question de multiplier les tensions dans le vestiaire ou de constituer un loft pour accélérer les départs. Sa méthode repose davantage sur le dialogue, le respect et la discrétion. Une approche déjà mise en œuvre lors de son passage à Brest et qu’il entend poursuivre à l’OM. En parallèle, une autre piste reste étudiée : celle d’un aménagement de certains contrats. Reports de rémunérations, lissage des salaires et ajustements financiers pourraient permettre au club de gagner une marge de manœuvre sans être obligé de vendre immédiatement ses meilleurs éléments. Reste à savoir si ces solutions seront suffisantes pour répondre aux attentes de la DNCG. Car les arrangements contractuels ne feront pas disparaître les contraintes économiques qui pèsent sur le club.

C’est précisément là que se situe le problème pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM dispose déjà d’un groupe dont les alternatives ne sont pas illimitées, notamment sur le banc. Voir partir des joueurs majeurs au mois de janvier pourrait donc considérablement compliquer sa deuxième partie de saison. Intrigué, le technicien ne serait d’ailleurs pas resté passif face à cette situation. Lors de la dernière trêve internationale, il aurait pris des renseignements auprès de dirigeants habitués aux discussions avec la DNCG afin de mieux comprendre les contraintes réglementaires et la marge de manœuvre dont dispose réellement l’OM. Une démarche révélatrice de ses interrogations. Genesio cherche visiblement à anticiper les conséquences sportives des décisions financières qui pourraient être prises dans les prochaines semaines. L’heure pourrait être grave.