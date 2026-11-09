OM Mercato : coup de tonnerre pour Højbjerg et Paixão !

Contraint de vendre cet hiver, l’OM pourrait être amené à se séparer de Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão.

Malgré les nombreux départs enregistrés l’été dernier, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de procéder à de nouvelles ventes lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de L’Équipe, la menace de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plane toujours sur le club phocéen, qui doit poursuivre ses efforts pour assainir ses finances. Une situation délicate qui pourrait pousser les dirigeants marseillais à sacrifier plusieurs joueurs importants dès le mois de janvier, au risque d’affaiblir l’effectif de Bruno Genesio pour la seconde partie de saison.

Højbjerg et Paixão sacrifiés cet hiver par l’OM ?

Parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet hiver, deux noms retiennent particulièrement l’attention : Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão. Déjà annoncés sur le départ lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain danois et l’ailier brésilien pourraient de nouveau animer le marché des transferts en janvier. Selon les informations dévoilées fin octobre par Mohamed Toubache-Ter, les deux joueurs envisageraient même un départ de Marseille. Courtisé notamment en Italie, Højbjerg avait refusé de rejoindre Newcastle l’été dernier, tandis que Paixão avait été retenu malgré l’intérêt de plusieurs clubs anglais. Deux éléments disposant d’une belle valeur marchande, dont les éventuelles ventes pourraient permettre au club olympien de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale.

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille sera prêt à se séparer de deux joueurs importants en pleine saison. Alors que Bruno Genesio avait particulièrement insisté pour conserver Igor Paixão l’été dernier, les contraintes financières pourraient cette fois contraindre la direction marseillaise à revoir ses plans. De son côté, Pierre-Emile Højbjerg aurait récemment changé de position et souhaiterait désormais poursuivre son aventure sur la Canebière. Pour Grégory Lorenzi, le prochain mercato hivernal s’annonce donc particulièrement délicat, avec un objectif : répondre aux exigences financières du club sans compromettre ses ambitions sportives.