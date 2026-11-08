OM : le défenseur anglais défend son apport et fixe son cap

CJ Egan-Riley estime avoir apporté à l’OM les qualités pour lesquelles le club marseillais l’a recruté. Le défenseur anglais insiste surtout sur les automatismes à développer avec Nayef Aguerd, en s’appuyant sur son expérience réussie à Burnley.

Egan-Riley assume son apport à l’OM

CJ Egan-Riley ne doute pas de ce qu’il peut apporter à la défense marseillaise. Dans un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, l’ancien joueur de Burnley a défendu son bilan depuis son arrivée à l’OM. Sans entrer dans une analyse chiffrée de ses performances, il estime avoir répondu aux attentes placées en lui par la direction phocéenne.

« J’ai fait en sorte d’emmener à l’OM les qualités qui ont justifié mon transfert », explique le défenseur anglais. Une manière de rappeler que son arrivée à Marseille répondait à une volonté précise : renforcer l’arrière-garde olympienne avec un élément encore perfectible, mais déjà habitué aux exigences du football anglais.

Son association avec Estève prise en exemple

Pour appuyer son propos, CJ Egan-Riley se réfère à son passage à Burnley et à son association avec Maxime Estève. Le Marseillais assure que cette charnière avait gagné en solidité au fil des rencontres. Un précédent qui lui permet de rappeler qu’une défense centrale ne se construit pas immédiatement et que les automatismes comptent autant que les qualités individuelles.

CJ Egan-Riley estime avoir apporté à l’OM les qualités ayant justifié son transfert. Il rappelle aussi que son association avec Estève à Burnley s’était améliorée au fil de la saison. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2119479719066484843

« Quand on regarde mon association avec Estève à Burnley, nous avons encaissé moins de buts à mesure que la saison avançait », souligne-t-il. Egan-Riley met ainsi en avant une progression collective, nourrie par l’enchaînement des matches et une meilleure compréhension entre les deux défenseurs.

Des automatismes à créer avec Aguerd

À Marseille, le même travail doit désormais être mené avec Nayef Aguerd. CJ Egan-Riley fait de cette complémentarité l’un des principaux axes de progression de la charnière olympienne. « La connaissance de l’autre est un élément important auquel nous nous attachons à présent avec Nayef », confie-t-il.

Le défenseur anglais avait déjà affiché son enthousiasme au moment d’évoquer la dimension de l’OM. Son discours est désormais tourné vers le terrain et la recherche de stabilité dans l’axe.

La continuité comme clé de la progression

À travers cette comparaison avec Burnley, Egan-Riley réclame surtout du temps pour installer les bons réflexes. Les déplacements, la couverture et la communication entre défenseurs nécessitent une connaissance mutuelle qui se développe au fil des rencontres.

Après ses premiers pas sous les couleurs marseillaises, l’Anglais entend donc reproduire le processus vécu aux côtés d’Estève. Son objectif est clair : faire progresser son association avec Aguerd pour permettre à l’OM de gagner durablement en solidité.