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OM Mercato : la priorité hivernale de Genesio a fuité !

Par William Tertrin2 min de lecture
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

Bruno Genesio ne serait pas opposé à l’arrivée d’un défenseur central lors du prochain mercato hivernal, à condition que l’OM obtienne enfin le feu vert pour recruter.

L’OM pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son secteur défensif. Selon les informations de La Provence, Bruno Genesio ne dirait pas non à l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire en janvier. Une piste qui permettrait au technicien marseillais de disposer de davantage de solutions pour la deuxième partie de saison.

Pour autant, l’entraîneur olympien ne remettrait pas en question la qualité de ses défenseurs actuels (Aguerd, Egan-Riley, Meïté et Cornelius blessé). Il serait satisfait des éléments dont il dispose actuellement, mais un renfort supplémentaire serait évidemment le bienvenu pour apporter davantage de concurrence et de profondeur à son effectif.

L’OM attend toujours le feu vert pour recruter

Reste que cette éventuelle arrivée est loin d’être acquise. Après un été particulièrement compliqué sur le plan financier, marqué par l’absence de recrues, Marseille doit d’abord retrouver une marge de manœuvre.

Le directeur sportif Grégory Lorenzi a d’ailleurs rappelé que les possibilités de recrutement dépendraient notamment de la situation du club devant la DNCG, avec une échéance importante prévue en décembre. L’OM ne peut donc pas encore garantir qu’il sera en mesure de se renforcer en janvier.

Genesio veut anticiper la deuxième partie de saison

Si les conditions le permettent, l’arrivée d’un défenseur central constituerait une option intéressante pour Bruno Genesio. Avec un calendrier chargé et des ambitions sportives à défendre, disposer d’une solution supplémentaire dans l’axe pourrait offrir davantage de flexibilité au staff.

Le message est donc relativement clair : Genesio apprécie ses défenseurs, mais ne fermerait pas la porte à un renfort. Reste désormais à savoir si les finances marseillaises permettront à l’OM de passer à l’action cet hiver. À Marseille, le mercato dépendra autant des besoins du terrain que des décisions administratives.

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