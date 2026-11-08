OM Mercato : la prochaine vente majeure de Lorenzi déjà identifiée ?

En pleine progression sous le maillot de l’OM, CJ Egan-Riley pourrait bien devenir l’un des futurs atouts financiers de Marseille, alors que la stratégie de recrutement du club vise aussi à valoriser ses joueurs.

Arrivé libre à l’été 2025 en provenance de Burnley, CJ Egan-Riley n’avait pas immédiatement convaincu sous les couleurs marseillaises. Le défenseur anglais de 23 ans a connu une première saison d’adaptation compliquée, avec un temps de jeu limité et une concurrence importante dans le secteur défensif.

Mais la situation a changé ces dernières semaines. Désormais davantage utilisé par Bruno Genesio, le défenseur central affiche une progression intéressante. Sa prestation face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa a notamment confirmé cette tendance. Solide dans les duels, attentif dans les couvertures et propre à la relance, il a reçu les compliments de son entraîneur. Genesio a même estimé qu’il avait réalisé l’un de ses meilleurs matchs sur le plan défensif.

Cette montée en puissance tombe particulièrement bien pour l’Olympique de Marseille, qui doit composer avec des contraintes financières importantes.

Lorenzi pourrait tenir une belle opportunité de mercato

Pour Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’OM, la valorisation de certains joueurs pourrait représenter un levier intéressant lors des prochains mercatos. Le club marseillais a notamment dû réduire ses dépenses et gérer plusieurs départs lors du dernier marché estival.

Dans ce contexte, CJ Egan-Riley possède plusieurs arguments. Recruté sans indemnité de transfert, l’Anglais est encore jeune et dispose d’une marge de progression intéressante. Son contrat avec Marseille court jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur est actuellement estimée à 9 millions d’euros.

Une vente déjà programmée ?

Faut-il pour autant imaginer CJ Egan-Riley comme la prochaine grosse vente de l’OM ? La question mérite d’être posée. Marseille aurait surtout intérêt à profiter de sa progression avant de prendre une décision. Avec un défenseur qui retrouve de la confiance, s’impose progressivement et possède encore une belle valeur de revente, le club peut envisager plusieurs scénarios.

Le plus intéressant reste toutefois sportif : si Egan-Riley poursuit sur cette lancée, l’OM pourrait disposer d’un défenseur important pour la suite de la saison. Et si une offre conséquente arrive dans les prochains mois, Grégory Lorenzi aura alors un dossier particulièrement intéressant à étudier.

Une chose est sûre : CJ Egan-Riley est en train de changer de dimension à Marseille. Et cette progression pourrait aussi faire les affaires des dirigeants olympiens.