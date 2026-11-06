OM : une nouvelle complètement folle tombe après Leverkusen

Grâce à sa victoire face au Bayer Leverkusen, l’OM a considérablement relancé ses chances de qualification en Ligue Europa, avec un calendrier favorable pour terminer la phase de ligue.

L’OM peut souffler. Après trois défaites consécutives en Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio ont décroché un succès précieux sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1), jeudi soir. Une victoire qui pourrait bien changer le visage de leur campagne européenne.

Et les chiffres donnent de bonnes raisons d’espérer. Selon les projections de Football Meets Data, l’OM est désormais annoncé à la 21e place du classement final, avec 69,1 % de chances de terminer dans le top 24. Un scénario qui permettrait aux Marseillais de disputer les barrages pour accéder aux huitièmes de finale.

Un calendrier favorable pour l’OM

Autre bonne nouvelle pour le club phocéen : son calendrier lors des quatre dernières journées semble plutôt abordable. Marseille recevra trois adversaires, avec Levski Sofia, le Celta Vigo et Anderlecht au programme. Les Olympiens se déplaceront uniquement sur la pelouse du Celtic Glasgow.

De quoi nourrir de réelles ambitions après ce premier succès européen. Mais l’OM devra rapidement confirmer pour ne pas gâcher cette belle opération.

Lyon et Rennes également bien placés

Les autres représentants français peuvent aussi envisager la suite avec optimisme. Lyon possède 98,2 % de chances de terminer dans le top 24, contre 92,5 % pour Rennes.

Mieux encore, les deux clubs peuvent espérer intégrer le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. L’OL est crédité de 41,3 % de chances d’y parvenir, contre 21,8 % pour le Stade Rennais.

Mais cette quatrième journée a surtout permis à Marseille de reprendre espoir. Après un début de campagne catastrophique, les Phocéens ont désormais leur destin européen entre les mains. On se souvient tout de même des probabilités très favorables annoncées à l’OM pour décrocher les barrages de Ligue des champions la saison dernière… avant que la poisse marseillaise ne frappe encore, avec cet improbable but du gardien de Benfica dans les derniers instants. Comme quoi, les statistiques ne font pas toujours le football !