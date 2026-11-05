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OM : Genesio a convoqué une belle surprise dans son groupe à Leverkusen 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Bruno Genesio (OM)

L’OM joue gros ce soir (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Avec trois défaites en trois rencontres et une 34e place au classement de la Ligue Europa, les Phocéens doivent réagir.

L’OM n’a plus vraiment le droit à l’erreur en Ligue Europa. Après un début de campagne européenne particulièrement compliqué, avec trois revers consécutifs, le club phocéen se retrouve dans une situation délicate. Le déplacement en Allemagne représente donc un rendez-vous important pour tenter de relancer sa campagne.

Valero, la surprise du groupe de l’OM

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a décidé de faire confiance à la jeunesse. Parmi les 22 joueurs convoqués figure Antoine Valero, un attaquant de seulement 18 ans. Une première opportunité intéressante pour le jeune Phocéen, qui pourrait profiter de ce déplacement pour découvrir l’environnement d’une grande soirée européenne.

La mission s’annonce néanmoins particulièrement compliquée. En face, le Bayer Leverkusen a remporté ses trois premières rencontres et aborde cette confrontation avec davantage de certitudes.

Un exploit attendu face au Bayer Leverkusen

Classé 34e sur 36, l’OM doit absolument retrouver de l’efficacité et de la solidité pour espérer repartir d’Allemagne avec un résultat positif. La présence d’Antoine Valero apporte en tout cas une petite touche de fraîcheur à ce groupe marseillais.

Reste à savoir si le jeune attaquant aura l’occasion de faire ses premiers pas sur la scène européenne. Dans une soirée où l’OM joue déjà une partie de son avenir continental, cette convocation constitue une belle marque de confiance.

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