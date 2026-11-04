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OL : Habib Beye envoyé à Lyon, c’est hilarant ! 

Par Bastien Aubert - 4 Nov 2026, 10:00
Habib Beye

Si Carlos Vicens est le favori pour succéder à l’intérimaire Jorge Maciel sur le banc de l’OL, une rumeur ironique peut prêter à sourire.

Alors que l’OL cherche toujours à clarifier sa situation sur le banc, un nom inattendu s’est invité dans les discussions : celui d’Habib Beye. Mais inutile de s’emballer, l’ancien entraîneur de l’OM et du Stade Rennais n’est pas annoncé comme un véritable candidat.

Habib Beye grimé en quatre personnages

Car si Carles Vicens apparaît comme le favori pour succéder à l’intérimaire Jorge Maciel, une publication humoristique est venue détourner les rumeurs autour du futur entraîneur lyonnais. Sur ses réseaux sociaux, Winamax a imaginé quatre profils susceptibles de prendre les commandes de l’OL. Et parmi eux se cache Habib Beye !

Pour entretenir le suspense, Winamax a décliné l’ancien coach marseillais et rennais en quatre illustrations totalement décalées. Clown, pirate, chauve ou encore Britney Spears : Habib Beye apparaît sous différentes apparences, histoire de brouiller les pistes et de ne pas révéler immédiatement son identité.

Une fausse piste qui fait sourire

Une mise en scène volontairement absurde qui joue avec les codes des rumeurs mercato et les spéculations autour du banc lyonnais. Évidemment, il ne s’agit pas d’une véritable information sur une arrivée d’Habib Beye à Lyon, mais bien d’une parodie signée Winamax.

De quoi amuser les supporters de l’OL et rappeler que, dans le feuilleton des entraîneurs, les réseaux sociaux savent aussi s’inviter à la fête. Qu’ils se rassurent : Vicens reste le favori pour prendre la succession de Jorge Maciel, lui-même remplaçant au pied levé de Paulo Fonseca, déjà à Lisbonne.

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