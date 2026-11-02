OL : le verdict est tombé pour le retour de Pierre Sage

Le nom de Pierre Sage a rapidement circulé pour prendre la succession de Paulo Fonseca sur le banc de l’OL. Mais les dirigeants lyonnais n’envisagent pas de rappeler leur ancien entraîneur, qui n’a même pas été approché.

La piste Pierre Sage écartée par l’OL

Le retour de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais n’aura, sauf nouveau retournement de situation, pas lieu. Alors que cette hypothèse avait emballé une partie des supporters sur les réseaux sociaux, L’Équipe affirme que l’ancien entraîneur des Gones ne figure pas sur la liste dressée par les dirigeants lyonnais. Aucun contact n’aurait d’ailleurs été établi avec lui.

L’information est également relayée par Foot Mercato, qui ferme la porte à cette possibilité. La direction rhodanienne travaille donc sur d’autres profils pour assurer la succession de Paulo Fonseca, dont le départ en pleine saison oblige le club à accélérer ses recherches.

Un scénario qui avait séduit les supporters

Limogé par John Textor en janvier 2025 après une série de mauvais résultats, Pierre Sage avait pourtant conservé une cote importante auprès du public lyonnais. Arrivé sur le banc dans une situation délicate, il avait auparavant redressé l’équipe et ravivé l’enthousiasme autour de l’OL. Son éviction avait laissé un goût d’inachevé à une partie des fans.

Après son passage au RC Lens, le technicien français est parti tenter sa chance en Angleterre. Son aventure à Crystal Palace se révèle pour l’instant compliquée puisque le club londonien occupe la 18e place de Premier League. La possibilité de le voir prochainement libre avait suffi à alimenter la rumeur d’un retour à Lyon.

Paulo Fonseca devrait devenir l’entraîneur du Sporting CP dans les prochains jours. Quelques détails restent encore à régler entre les parties. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2116996579676586466

La succession de Fonseca reste ouverte

On vous en parlait dès samedi : cinq candidats se dégageaient déjà pour remplacer Paulo Fonseca. Pierre Sage avait alors été cité parmi les solutions susceptibles d’être étudiées, mais ce nouveau développement réduit désormais le champ des possibilités.

Le dossier pourrait avancer rapidement. Paulo Fonseca devrait rejoindre le Sporting CP une fois les derniers détails réglés entre les différentes parties, tandis que l’OL doit trouver un entraîneur capable de prendre l’équipe en main au cœur du mois de novembre. Dans ce contexte particulier, les dirigeants lyonnais privilégient donc une autre voie que celle d’un retour de Pierre Sage.

La rumeur aura finalement été davantage portée par la nostalgie des supporters que par une volonté réelle de la direction. Malgré son histoire récente avec la maison lyonnaise et une disponibilité qui pourrait bientôt se préciser, Pierre Sage n’est pas l’homme choisi pour ouvrir le prochain chapitre de l’OL.