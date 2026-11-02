OM : De Lange meilleur gardien de Ligue 1 ?

Longtemps critiqué et considéré comme le point faible de l’OM, Jeffrey de Lange a livré une prestation exceptionnelle face à Toulouse (2-0), dimanche soir. Le gardien néerlandais a même été désigné meilleur joueur de la rencontre par La Provence. De quoi relancer le débat sur sa place parmi les meilleurs portiers de Ligue 1.

Et si l’Olympique de Marseille avait finalement trouvé son dernier rempart ? Depuis le départ de Geronimo Rulli, les interrogations se multipliaient autour de Jeffrey de Lange. Propulsé numéro un dans les cages olympiennes, le Néerlandais peinait à convaincre une partie des supporters marseillais. Mais dimanche soir, face à Toulouse, l’ancien gardien des Go Ahead Eagles a peut-être définitivement lancé sa saison.

Malgré la victoire de l’OM (2-0), les hommes de Bruno Genesio ont laissé plusieurs opportunités aux Toulousains. Heureusement pour les Phocéens, De Lange avait décidé de sortir le grand jeu. Arrêts réflexes, interventions décisives et sérénité sur sa ligne : le portier de 26 ans a multiplié les exploits pour préserver sa cage inviolée.

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue dans la presse régionale. La Provence lui a attribué la note exceptionnelle de 8/10, faisant de lui le meilleur joueur de la rencontre. Le quotidien a notamment salué son arrêt spectaculaire sur une frappe croisée de Jacen Russell-Rowe, symbole d’une soirée presque parfaite.

De Lange fait taire les critiques, Genesio peut rêver

Ce match référence pourrait bien marquer un tournant dans la saison du gardien olympien. Souvent pointé du doigt depuis sa promotion comme titulaire, Jeffrey de Lange vient de rappeler qu’il possède les qualités pour s’imposer dans un club aussi exigeant que l’OM.

Une performance qui confirme également certaines statistiques encourageantes. Début octobre, les données d’Opta plaçaient déjà le Néerlandais en tête des gardiens de Ligue 1 au nombre de buts évités, avec 5,2 réalisations empêchées après cinq journées. Un chiffre qui témoignait de son efficacité malgré les critiques.

Reste désormais à confirmer. Car le calendrier marseillais ne laissera aucun répit à De Lange, avec un déplacement à Leverkusen en Ligue Europa jeudi, avant un choc sur la pelouse du RC Lens dimanche.

Si Jeffrey de Lange parvient à reproduire régulièrement ce niveau de performance, l’OM pourrait bien avoir trouvé bien plus qu’un simple successeur à Geronimo Rulli : l’un des gardiens les plus décisifs du championnat. Et Bruno Genesio ne demanderait certainement pas mieux.