OM : un nouveau serial buteur en feu à Marseille, Genesio n’a qu’à bien se tenir

Après Edson Mbengi, l’OM tient peut-être une autre pépite offensive : Ziyad Baha a inscrit un quadruplé lors de la large victoire des U19 face à Borgo (6-0).

La formation marseillaise continue de faire parler son talent. Les U19 de l’Olympique de Marseille ont signé une victoire éclatante face à Borgo (6-0), avec une performance particulièrement remarquée de Ziyad Baha. L’attaquant olympien de 17 ans a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, confirmant tout son potentiel offensif.

Ziyad Baha, la nouvelle sensation offensive de l’OM ?

Quatre buts dans une seule rencontre : Ziyad Baha a vécu une après-midi particulièrement prolifique. Le jeune attaquant a largement contribué au festival offensif des Marseillais, qui ont dominé leur adversaire sans trembler.

Saïd Remadnia et Joshua Kavoka ont également participé à la fête en inscrivant chacun un but. Une performance collective qui illustre la richesse du secteur offensif marseillais et les nombreuses promesses de la formation olympienne.

Les U19 de l’OM au sommet du championnat

Avec ce succès spectaculaire, les jeunes Marseillais prennent la première place de leur championnat. Une belle récompense pour un groupe qui affiche de solides ambitions cette saison.

Après l’émergence d’Edson Mbengi chez les jeunes de l’OM et en équipe de France jeunes, Ziyad Baha est un autre nom à suivre de près. Son quadruplé face à Borgo ne garantit évidemment rien pour la suite, mais il confirme les qualités d’un attaquant à surveiller.

À Marseille, le centre de formation continue de faire émerger des profils offensifs prometteurs. Et les supporters olympiens auront certainement envie de suivre de près la progression de cette nouvelle génération. Reste désormais à savoir si Bruno Genesio sera tenté de faire appel à ces jeunes talents pour renforcer l’équipe première cette saison. Toutefois, au regard de la situation actuelle d’Antoine Valero, difficile d’imaginer une telle opportunité se présenter…