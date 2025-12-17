L’OM serait proche de faire signer le jeune attaquant Ziyad Baha Abelhadj (16 ans), dont le CV en impressionne déjà plus d’un.

Grosse surprise à l’OM. Selon le compte ENDM, spécialisé sur le football marocain, le club phocéen s’apprête à frapper un joli coup sur le marché des jeunes talents en s’attachant les services de Ziyad Baha Abelhadj. À seulement 16 ans, l’avant-centre marocain, champion du monde U17, serait tout proche de s’engager : il ne manquerait plus que l’officialisation pour voir débarquer à Marseille l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

Passé par le Betis et Malaga… à 16 ans !

Puissant avant-centre d’1m83, Ziyad Baha s’est révélé aux yeux du grand public lors de la dernière Coupe du monde U17, où il a inscrit 4 buts en 6 matchs, dont 4 titularisations, jouant un rôle clé dans le sacre marocain. Un rendement impressionnant, confirmé par ses statistiques globales chez les jeunes : 40 sélections avec les équipes nationales marocaines pour 21 buts. Des chiffres qui parlent pour lui et qui expliquent pourquoi plusieurs clubs européens suivaient son évolution de près. Né à Malaga, formé entre le Maroc et l’Espagne, Ziyad Baha possède un parcours déjà très riche pour son âge. Passé par le FUS Rabat entre 2021 et 2023, il a ensuite rejoint Malaga, puis le Real Betis lors de la saison 2024-2025, avant d’évoluer plus récemment au Calavera CF. Un cheminement cohérent, marqué par une progression constante et une capacité d’adaptation notable. Polyglotte, maîtrisant notamment le français, l’espagnol et l’arabe, le jeune attaquant coche également toutes les cases sur le plan de l’intégration.

Un attaquant moderne, puissant, mobile…

À Marseille, l’idée serait claire : prendre le temps. Ziyad Baha évoluerait dans un premier temps avec les U19 de l’OM, afin de s’adapter au contexte français, à l’exigence du club et à la pression propre à l’environnement marseillais. Pas question de brûler les étapes, même si son potentiel laisse entrevoir une trajectoire rapide vers les étages supérieurs. Ce dossier s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie du club, qui cherche à anticiper l’avenir en misant sur des profils à très forte projection. Après avoir longtemps été critiqué pour son manque d’anticipation sur les jeunes talents, l’OM semble désormais décidé à investir intelligemment, en attirant des joueurs capables de devenir, à moyen terme, des atouts sportifs… et patrimoniaux. Si l’officialisation se confirme dans les prochains jours, l’OM s’offrirait un champion du monde U17, mais surtout un attaquant moderne, puissant, mobile et déjà rompu au très haut niveau international chez les jeunes. Un coup discret, mais potentiellement très lourd de conséquences pour l’avenir du club.