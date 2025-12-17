🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Blessé depuis octobre, Hamed Junior Traoré (OM, 25 ans) pourrait être de retour aux entraînements collectifs de Roberto De Zerbi dès cette semaine.

Enfin une bonne nouvelle à l’OM. Après plusieurs semaines d’attente et de prudence, l’OM pourrait bientôt récupérer une arme offensive importante. Selon les dernières informations de La Provence, Hamed Junior Traoré serait en mesure de reprendre l’entraînement collectif dès cette semaine. Une étape clé dans sa convalescence, et surtout un signal positif pour Roberto De Zerbi à l’approche d’un mois de janvier chargé.

L’international ivoirien, freiné par des pépins physiques depuis son arrivée à l’OM, verrait désormais le bout du tunnel. En interne, l’objectif est clair : le rendre compétitif le plus rapidement possible sans brûler les étapes. Traoré, lui, affiche une motivation intacte et cible déjà un rendez-vous précis dans son calendrier. Le Trophée des champions, programmé le 8 janvier au Koweït face au PSG, représente un objectif fort, autant sur le plan symbolique que sportif.

Traoré vu comme un renfort de plus à l’OM

Pour De Zerbi, ce retour potentiel tombe à point nommé. L’OM manque de liant et de créativité dans le dernier tiers, surtout lorsque le jeu se ferme. Capable d’évoluer entre les lignes, de casser des blocs par la passe ou la percussion, Traoré apporte un profil différent de ceux actuellement disponibles. Son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter pourraient offrir des solutions supplémentaires dans un secteur offensif parfois trop prévisible.

Reste évidemment la question du rythme. Reprendre l’entraînement collectif ne signifie pas être immédiatement prêt pour la compétition. Le staff médical marseillais veut avancer avec méthode, conscient que l’OM aura besoin de Traoré sur la durée, notamment en championnat et en Ligue des Champions. Mais le simple fait de le revoir avec le groupe constitue déjà une victoire. Si son retour se confirme début janvier, ce serait presque vécu comme une recrue hivernale en interne.