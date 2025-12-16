À LA UNE DU 16 DéC 2025
[23:30]FC Nantes Mercato : le recrutement d’un nouveau coach en janvier fait débat chez les Canaris
[23:20]Dans la douleur, le FC Barcelone se qualifie pour les 8es de la Coupe du Roi
[23:00]OM : horizon dégagé pour Balerdi en janvier ! 
[22:36]FC Nantes : 2 Canaris brillent loin de la Beaujoire
[22:12]FC Barcelone Mercato : un transfert a franchi un cap aujourd’hui
[21:56]FC Nantes : les Canaris ont halluciné devant la nullité d’une recrue
[21:39]RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu
[21:16]OM Mercato : Messi torpille le rêve ultime des Phocéens
[21:01]PSG : en détail, les sommes ahurissantes que va toucher Mbappé
[20:29]OM : De Zerbi a-t-il raison de s’acharner sur Balerdi ?
OM : horizon dégagé pour Balerdi en janvier ! 

Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 23:00
💬 Commenter
Leonardo Balerdi (OM)
Si le courant a actuellement du mal à passer entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi, son avenir à l’OM pourrait se dégager en janvier en raison des absences en défense.

Sale temps pour Leonardo Balerdi. Après son entretien avec Roberto De Zerbi au lendemain de la défaite scandaleuse à Lille (0-1), le capitaine de l’OM a bien compris que sa situation s’était fragilisée. Le passage sur le banc contre Toulouse (2-2) et la mise à l’écart lors des matches contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) et l’AS Monaco (1-0) ont clairement pesé sur son moral. 

Balerdi sait qu’il aura sa chance

Cependant, selon L’Équipe, le calendrier et la gestion des rotations à l’OM pourraient lui offrir une nouvelle opportunité. Balerdi le sait et compte bien sur servir de cette éclaircie en janvier pour rebondir. Le club phocéen, en effet, a déjà aligné vingt-deux compositions différentes en autant de matches cette saison, démontrant une flexibilité qui pourrait profiter au joueur de 26 ans. 

Aguerd et Medina absents début janvier

Le départ temporaire de Nayef Aguerd pour la CAN et l’indisponibilité prolongée de Facundo Medina laissent un vide dans la charnière centrale que Balerdi est parfaitement capable de combler. Le défenseur argentin, conscient de l’importance de ce créneau, pourrait profiter de ces absences pour retrouver confiance et régularité, et convaincre De Zerbi de sa valeur. Dans ce contexte, les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour l’OM et Balerdi. 

