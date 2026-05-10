Franck Haise devrait procéder à plusieurs ajustements dans le onze du Stade Rennais contre le Paris FC (21h).

Franck Haise ne veut pas laisser traîner les doutes. Après la lourde défaite concédée sur la pelouse de l’OL (2-4), le coach du Stade Rennais réfléchit déjà à des changements importants pour la réception du Paris FC. Objectif : retrouver de la solidité sans casser l’équilibre offensif de son équipe.

Un possible retour à un système à quatre

Selon L’Équipe, le technicien rennais étudie plusieurs options, dont un retour à une défense à quatre. Une évolution tactique qui marquerait un ajustement important par rapport aux dernières sorties du club. Haise souhaite surtout corriger les failles défensives apparues à Lyon, tout en conservant une capacité de projection et de création offensive qui fait partie de l’identité rennaise.

Dans cette réflexion, un duel interne se dessine en défense centrale. Franck Haise hésite entre reconduire Abdelhamid Aït-Boudlal ou miser sur Anthony Rouault pour apporter davantage de garanties et de stabilité. Un choix qui pourrait peser lourd sur l’équilibre global de l’équipe, notamment dans la gestion des transitions défensives.

Un match-clé pour le Stade Rennais

Face à un Paris FC ambitieux et solide dans son organisation, le Stade Rennais devra rapidement montrer un visage plus cohérent pour éviter de s’installer dans une spirale négative. Ce match apparaît donc comme un test important pour valider ou non les ajustements envisagés par Franck Haise, qui cherche encore la formule idéale depuis son arrivée.

Une chose est claire : ce déplacement ne sera pas un simple match de reprise, mais un véritable laboratoire tactique pour un Rennes en quête de stabilité.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)