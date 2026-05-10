À LA UNE DU 10 MAI 2026
[14:20]FC Nantes : après Drouet, des révélations explosives de Molina sur les Kita ce dimanche ! 
[14:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « les barrages pour éviter un deuxième fiasco sous Kilmer Sports en deux ans »
[13:40]Stade Rennais – Paris FC : Haise va tenter un pari risqué dans son onze après la claque à Lyon
[13:20]OM : avec le nouvel investisseur, McCourt prend une décision radicale au Mercato ! 
[13:00]RC Lens : Pierre Sage lâche une bombe sur son avenir, un retour à l’OL déjà dans les tuyaux !
[12:40]FC Barcelone – Real Madrid : coup dur pour Mbappé, une première historique pour le Barça dans le Clasico ?
[12:20]FC Nantes Mercato : les Kita ont déjà bouclé 3 renforts pour la L2, une recrue estampillée ASSE et RC Lens en vue ! 
[12:00]OM : pluie de surprises dans le groupe et de retours dans le onze de Beye au Havre 
[11:40]RC Lens Mercato : un énorme dossier bouclé et annoncé contre le PSG ! 
[11:20]ASSE : un premier verdict est tombé pour Le Mans, les Verts bientôt fixés pour les barrages
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais – Paris FC : Haise va tenter un pari risqué dans son onze après la claque à Lyon

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 13:40
💬 Commenter

Franck Haise devrait procéder à plusieurs ajustements dans le onze du Stade Rennais contre le Paris FC (21h).

Franck Haise ne veut pas laisser traîner les doutes. Après la lourde défaite concédée sur la pelouse de l’OL (2-4), le coach du Stade Rennais réfléchit déjà à des changements importants pour la réception du Paris FC. Objectif : retrouver de la solidité sans casser l’équilibre offensif de son équipe.

Un possible retour à un système à quatre

Selon L’Équipe, le technicien rennais étudie plusieurs options, dont un retour à une défense à quatre. Une évolution tactique qui marquerait un ajustement important par rapport aux dernières sorties du club. Haise souhaite surtout corriger les failles défensives apparues à Lyon, tout en conservant une capacité de projection et de création offensive qui fait partie de l’identité rennaise.

Dans cette réflexion, un duel interne se dessine en défense centrale. Franck Haise hésite entre reconduire Abdelhamid Aït-Boudlal ou miser sur Anthony Rouault pour apporter davantage de garanties et de stabilité. Un choix qui pourrait peser lourd sur l’équilibre global de l’équipe, notamment dans la gestion des transitions défensives.

Un match-clé pour le Stade Rennais 

Face à un Paris FC ambitieux et solide dans son organisation, le Stade Rennais devra rapidement montrer un visage plus cohérent pour éviter de s’installer dans une spirale négative. Ce match apparaît donc comme un test important pour valider ou non les ajustements envisagés par Franck Haise, qui cherche encore la formule idéale depuis son arrivée.

Une chose est claire : ce déplacement ne sera pas un simple match de reprise, mais un véritable laboratoire tactique pour un Rennes en quête de stabilité.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade RennaisParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Paris FC, Stade Rennais