Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OM : Barthez victime d’une escroquerie à 2 M€

L’Equipe révèle que la légende de l’OM Fabien Barthez a été victime d’une escroquerie de la part de l’ancien président de Luzenac Jérôme Ducros. Celui-ci, visé par plusieurs procédures pour abus de biens sociaux et escroquerie, doit 2 M€ à l’ancien gardien. Les faits remontent à 2015. A l’époque, Barthez ainsi que des joueurs du Stade Toulousain avaient investi 8 M€ dans un projet immobilier porté par Ducros mais qui n’a jamais vu le jour. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, le champion du monde 98 ayant même été directeur sportif de Luzenac au moment où celui-ci s’était vu refuser la montée en Ligue 2.

SCO d’Angers : Dujeux, il faudra payer

Mohamed Toubache-Ter a publié un tweet ce mercredi matin pour faire le point sur la situation d’Alexandre Dujeux, courtisé par de nombreux clubs : « Concernant Angers et vu que ça s’agite autour & concernant Alexandre Dujeux, la donne est très très simple: il faudra payer Angers pour attirer le coach angevin !! ».

FC Metz : Pantaloni en approche ?

Sur le départ de Lorient, où il arrive en fin de contrat, Olivier Pantaloni pourrait rebondir au FC Metz ! C’est ce qu’annonce Mohamed Toubache-Ter sur X : « Bernard Serin a un rêve… attirer Olivier Pantaloni en Ligue 2 !! ».

Paris FC : Sangui croit à l’Europe !

Le latéral gauche du PFC Nhoa Sangui a déclaré à RMC qu’il blaguait avec ses partenaires concernant une qualification européenne en fin de saison. Même si lui y croit un peu : « Ah moi je fais des blagues en ce moment, je leur dis que si on gagne tout jusqu’au bout, on peut peut-être jouer l’Europe. Si Strasbourg ou Lens gagne la Coupe de France, il y aura une place en plus. Je fais des blagues à mes coéquipiers mais ils me disent « Qu’est-ce que tu racontes toi ! » mais on ne sait jamais hein ! Si on gagne tout… c’est chaud mais ça montre qu’on en a envie. On joue pour rêver à ces matchs-là. Le maintien ? On n’en parle même pas, je ne vais pas vous mentir. On pense juste à gagner des matchs. On fait ce qu’on a à faire sur le terrain pour donner du plaisir aux supporters. Après c’est vrai que l’atmosphère est plus légère, on prend plus de plaisir sur le terrain, on est libérés. Et terminer contre le Paris Saint-Germain dans notre stade, à la dernière journée, si on est maintenus, c’est juste parfait. C’est le champion d’Europe de la saison dernière, donc c’est beau. »

TFC : une manne inattendue cet été

Le site Les Violets a révélé que l’ancien Toulousain Yanis Begraoui cartonnait avec Estoril. Il en est à 19 buts en 29 matches de championnat portugais. De quoi attirer les regards du Betis Séville et d’autres clubs espagnols. Aujourd’hui évalué à 8 M€ par Transfermarkt, Begraoui rapportera de l’argent au TFC en cas de transfert, les dirigeants toulousains ayant négocié un pourcentage sur une future vente.