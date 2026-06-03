ASSE : Kilmer Sports lance déjà les grandes manœuvres pour la saison prochaine

À Saint-Étienne, la saison prochaine se prépare déjà en coulisses. Et avant même de parler mercato, recrutement ou ambitions sportives, Kilmer Sports a décidé de s’attaquer à un chantier essentiel : les conditions de travail du groupe professionnel. Après le stade Geoffroy-Guichard, c’est désormais la plaine de jeu de L’Étrat qui va faire peau neuve.

Un changement de pelouse peut donc en cacher un autre à l’ASSE. Alors que les Verts espèrent retrouver rapidement les sommets, la nouvelle direction entend mettre toutes les chances de son côté. Et cela passe aussi par des infrastructures à la hauteur des ambitions du club.

Kilmer Sports veut offrir des conditions optimales aux Verts

L’ASSE a lancé un vaste programme d’entretien de ses pelouses. Mais le stade n’est pas le seul concerné. À L’Étrat, les terrains d’entraînement des professionnels vont eux aussi être remis à neuf en vue de la saison 2026-2027.

Selon les informations d’EVECT, les travaux ont même déjà commencé sur la plaine de jeu. Trente minutes seulement après la fin du dernier entraînement des Verts jeudi dernier, les opérations ont débuté. Un timing qui en dit long sur la volonté du club d’anticiper et de ne rien laisser au hasard avant la reprise.

La pelouse hybride du stade Aimé-Jacquet avait déjà lancé sa transformation dès le mois de mars avec une opération de scalpage. Ce procédé consiste à retirer une couche de 2 à 3 centimètres du terrain afin d’éliminer la matière organique et le feutre accumulé au pied des brins synthétiques.

Une pelouse neuve pour préparer le retour au premier plan

Depuis plusieurs années, l’ASSE utilise une pelouse hybride, à L’Étrat comme à Geoffroy-Guichard. Le principe est simple : le gazon naturel vient s’enrouler autour de brins synthétiques, ce qui permet d’obtenir une surface plus résistante, capable d’absorber davantage d’eau et de supporter un plus grand nombre de séances.

Un procédé déjà adopté par de nombreux clubs européens, et que Saint-Étienne avait commencé à mettre en place dès 2019 au stade, mais aussi au Centre Robert-Herbin. La différence, aujourd’hui, c’est que Kilmer Sports semble vouloir accélérer et professionnaliser encore davantage cette logique.

Jusqu’ici, ce type d’opération de scalpage intervenait environ tous les deux ans. Désormais, avec les nouveaux moyens du club, elle pourrait être réalisée chaque année. Une décision loin d’être anodine, car elle montre la volonté de maintenir une qualité de pelouse optimale tout au long de la saison.

Un signal fort envoyé par la nouvelle direction

Pour certains, il ne s’agit que d’un changement de pelouse. Mais dans les faits, cette décision traduit une vraie évolution dans la manière de gérer le club. Kilmer Sports veut installer une culture de l’exigence à tous les niveaux : terrain, entraînement, récupération, performance et préparation.

Les Verts reprendront d’ailleurs dans quelques semaines sur un terrain Aimé-Jacquet entièrement rénové. Pour les entraînements ouverts au public, les supporters stéphanois pourront également profiter de la tribune, dans de meilleures conditions.

Avant même les premières grandes manœuvres du mercato, l’ASSE pose donc les bases de sa prochaine saison. Une pelouse neuve, des infrastructures entretenues avec rigueur, une volonté claire de progresser : Kilmer Sports veut montrer que le projet stéphanois ne se construit pas seulement avec des joueurs, mais aussi avec un environnement digne d’un club qui veut retrouver la Ligue 1.

À Saint-Étienne, la reconstruction passe aussi par le terrain. Au sens propre comme au figuré.