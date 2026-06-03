Si le Stade Rennais est intéressé par Zuriko Davitashvili, l’ailier géorgien de l’ASSE est aussi courtisé en Allemagne.

Le mercato s’annonce mouvementé autour de Zuriko Davitashvili. Après avoir été retenu à l’ASSE l’été dernier malgré la relégation du club, l’international géorgien semble désormais plus proche que jamais d’un départ. L’ailier stéphanois sort d’une saison de haute volée sous les couleurs des Verts. Dans un exercice compliqué collectivement, il a souvent porté l’attaque de l’ASSE grâce à ses qualités de percussion, sa capacité à éliminer et son efficacité dans les trente derniers mètres. Avec 16 buts et 5 passes décisives, Davitashvili s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat et probablement comme la plus grande valeur marchande du club stéphanois.

Le Stade Rennais suit le dossier de près

Depuis plusieurs mois, le Stade Rennais surveille attentivement la situation du Géorgien. Les dirigeants bretons recherchent des profils capables d’apporter davantage de vitesse, de créativité et de danger dans les couloirs offensifs. Le profil de Davitashvili correspond parfaitement à ces critères. Sa capacité à faire des différences en un contre un, son agressivité balle au pied et son expérience acquise en France séduisent fortement les recruteurs rennais. Mais alors que le dossier semblait ouvert, un concurrent sérieux vient de faire son apparition.

Hoffenheim passe à l’action pour Davitashili ?

Selon le site Jeunes Footeux, Hoffenheim s’est récemment renseigné sur la situation du joueur stéphanois. Le club allemand apprécie particulièrement son profil explosif et sa faculté à multiplier les efforts offensifs. Malgré une certaine irrégularité qui lui est parfois reprochée, ses statistiques et son potentiel continuent de convaincre de nombreux observateurs. La perspective d’évoluer en Bundesliga et de disputer la Ligue Europa pourrait représenter un argument particulièrement attractif pour Davitashvili, qui attire également des intérêts en Turquie, en Grèce et au Portugal.

Pour le Stade Rennais, l’apparition d’Hoffenheim dans ce dossier constitue une difficulté supplémentaire. Les clubs allemands disposent souvent d’une forte capacité d’attraction grâce à leur exposition européenne, leurs infrastructures et leur réputation en matière de développement des joueurs offensifs. La concurrence ne cesse donc de grandir autour du joueur géorgien. Du côté de l’ASSE, un transfert apparaît de plus en plus probable compte tenu de la valeur du joueur et de son souhait de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Reste désormais à savoir si le Stade Rennais parviendra à prendre l’avantage dans ce dossier.