OL : bonne nouvelle pour le mercato et l’Europe !

L’Olympique Lyonnais peut enfin souffler. Après des mois de tensions autour de sa situation financière, le club rhodanien a reçu une excellente nouvelle avant le début de la saison 2026-2027 : l’OL n’est plus dans le viseur de l’UEFA. Une annonce qui tombe au meilleur moment, alors que les Lyonnais préparent un été décisif entre mercato, restructuration et ambitions européennes.

Sauvé et relancé par Michele Kang, l’OL semble avoir retrouvé un cap. Après une période très compliquée sur le plan financier et institutionnel, le club a redressé la barre cette saison. Et désormais, l’objectif est clair : rester compétitif sportivement tout en continuant à assainir les comptes.

L’UEFA ne sanctionne pas l’OL

La saison dernière, l’OL avait été condamné par l’UEFA à une amende de 12,5 millions d’euros, puis à une autre de 37,5 millions d’euros. Une menace lourde qui planait au-dessus du club et qui aurait pu sérieusement compliquer son mercato.

Mais selon Le Progrès, les Lyonnais ont finalement rectifié leurs comptes. Résultat : la somme n’a pas été versée à l’instance européenne. Une vraie bouffée d’oxygène pour l’OL, qui peut désormais avancer avec un peu plus de sérénité.

Dans un contexte où chaque euro compte, cette nouvelle est loin d’être anodine. Elle peut offrir davantage de marge de manœuvre à la direction lyonnaise pour préparer son effectif, tout en évitant une nouvelle crise financière.

Un mercato moins sous tension ?

Cette décision pourrait avoir un impact direct sur le mercato lyonnais. L’OL doit encore rester prudent, mais le fait de ne plus être directement dans le viseur de l’UEFA permet au club de travailler dans un climat plus apaisé.

Michele Kang et la nouvelle direction savent toutefois que la partie est loin d’être gagnée. Pour la saison 2026-2027, l’OL s’est engagé auprès de l’UEFA à enregistrer un déficit maximum des recettes du football de 5 millions d’euros sur la période de référence se terminant en 2026.

Autrement dit, le club devra continuer à marcher sur une ligne très fine : renforcer l’équipe, rester compétitif, mais sans déséquilibrer ses finances. Un vrai défi, surtout si Lyon veut retrouver durablement son standing.

L’Europe dans le viseur

Cette bonne nouvelle arrive aussi au moment où l’OL attend de savoir si les coéquipiers de Corentin Tolisso pourront disputer la Ligue des Champions à la rentrée. Une qualification européenne changerait évidemment beaucoup de choses, aussi bien sportivement que financièrement.

Retrouver la C1 permettrait à Lyon d’attirer des joueurs plus ambitieux, de générer de nouvelles recettes et de redonner de l’élan à tout le projet. Mais pour cela, le club devra continuer à prouver sa solidité, sur le terrain comme en dehors.

L’OL est donc engagé dans une véritable course contre la montre. Il faut équilibrer les comptes très rapidement, tout en construisant un effectif capable de rivaliser à haut niveau. Un exercice compliqué, mais la dynamique semble enfin plus positive.

Michele Kang a remis l’OL sur de bons rails

Depuis son arrivée, Michele Kang a permis au club rhodanien d’éviter le pire. Sa gestion, sa volonté de restructurer et son ambition ont redonné de l’espoir autour de l’OL. Le club n’est pas encore totalement sorti d’affaire, mais il avance désormais dans la bonne direction.

Cette nouvelle concernant l’UEFA confirme que Lyon a commencé à corriger ses erreurs. Après une période de doute, le club retrouve progressivement de la crédibilité et peut se tourner vers l’avenir avec davantage de confiance.

Le mercato s’annonce encore délicat, mais l’OL vient de recevoir un premier signal très positif. Pour l’Europe comme pour son recrutement, Lyon avait besoin d’air. Et cette fois, les nouvelles sont enfin bonnes.