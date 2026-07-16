OL Mercato : une vente à 20 M€ pour débloquer le transfert d’un nouvel attaquant ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Toujours à la recherche d’un avant-centre, l’OL apprécie particulièrement le profil de Youssef Chermiti. Mais le prix réclamé par les Rangers oblige les dirigeants lyonnais à réaliser rapidement une grosse vente.

L’OL doit vendre avant de recruter

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais est encore loin d’être terminé. Avec l’ambition de retrouver la Ligue des champions, Paulo Fonseca souhaite renforcer plusieurs secteurs de son effectif, malgré des moyens financiers toujours limités.

La priorité de l’entraîneur portugais se situe notamment à la pointe de l’attaque. L’OL veut accueillir un avant-centre suffisamment fiable pour accompagner ses ambitions et rivaliser sur tous les tableaux. Dans cette optique, le profil de Youssef Chermiti plaît beaucoup aux décideurs rhodaniens.

À 22 ans, l’attaquant portugais pourrait quitter les Rangers cet été. Lyon suit attentivement sa situation, mais se heurte pour le moment aux exigences particulièrement élevées du club écossais.

Plus de 20 M€ réclamés pour Chermiti

Selon les informations de la presse écossaise, l’intérêt lyonnais pour Youssef Chermiti est bien réel. Son arrivée au Groupama Stadium serait toutefois compromise en raison du montant réclamé par les Rangers.

Le club de Glasgow souhaiterait récupérer bien plus de 20 millions d’euros pour céder son attaquant. Une somme actuellement hors de portée de l’OL, dont la marge de manœuvre demeure très réduite sur le marché des transferts.

Pour relancer ce dossier, les Gones devront donc provoquer un retournement de situation ou enregistrer une importante rentrée d’argent. Seule la vente rapide d’un joueur possédant une forte valeur marchande pourrait permettre aux dirigeants lyonnais de passer véritablement à l’offensive.

La piste Chermiti déjà proche de se refermer ?

Le temps presse désormais pour l’OL. Sans départ majeur dans les prochains jours, la piste menant à Youssef Chermiti pourrait définitivement se refermer. Les Rangers n’ont aucune raison de brader leur joueur et Lyon ne peut pas se permettre de mettre en danger son équilibre financier.

Les dirigeants rhodaniens pourraient donc être contraints de revoir leurs plans et d’étudier des solutions moins coûteuses. À moins qu’une vente avoisinant les 20 millions d’euros ne vienne soudainement débloquer l’ensemble du mercato lyonnais.

Loïs Openda, l’autre rêve offensif de l’OL

En parallèle, plusieurs rumeurs font état d’une offensive lyonnaise pour Loïs Openda. L’international belge ne serait pas retenu à tout prix par la Juventus, mais la Vieille Dame n’entend pas le brader.

Un transfert sec semble là aussi très compliqué pour les finances lyonnaises. La formule d’un prêt avec option d’achat pourrait néanmoins permettre à l’OL de rester dans la course, même si la concurrence et les conditions imposées par le club italien représenteront des obstacles importants.

Une certitude demeure : Paulo Fonseca réclame un nouveau numéro 9. Après une saison marquée par le retour des ambitions, Lyon veut franchir un cap et construire un effectif capable de tenir la distance. Mais avant d’attirer Chermiti, Openda ou un autre attaquant, l’OL devra probablement sacrifier l’un de ses joueurs les plus bankables.