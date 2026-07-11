À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[23:00]FC Nantes Mercato : Corredor a fait ses adieux, officialisation imminente !
[22:30]ASSE : Cathro fait un premier aveu sur son groupe après le nul face à Biel-Bienne
[22:00]FC Nantes : les Canaris cartonnent Fleury en amical, une recrue a brillé
[21:30]RC Lens Mercato : le départ d’Angelo Fulgini cache un petit couac
[21:00]OL Mercato : pas encore arrivé, Openda pourrait déjà pousser un cadre vers la sortie
[20:30]OM Mercato : un héros du Mondial pourrait offrir un très beau cadeau à McCourt
[20:00]ASSE : match nul contre le FC Biel-Bienne pour la première de Ian Cathro
[19:40]ASSE Mercato : l’IA prédit le remplaçant de Lucas Stassin
[19:20]FC Nantes : la compo de Der Zakarian pour affronter Fleury en amical
[19:00]ASSE Mercato : le montant du transfert d’Áron Csongvai est connu

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : pas encore arrivé, Openda pourrait déjà pousser un cadre vers la sortie

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 21:00

L’OL cherche à renforcer son secteur offensif avec l’arrivée d’un véritable avant-centre, à l’image de Loïs Openda, mais cette opération pourrait nécessiter une vente surprise.

L’OL prépare déjà les grandes manœuvres de son mercato estival. Après avoir identifié le besoin de recruter un avant-centre de métier avec la piste Loïs Openda en ligne de mire, le club rhodanien doit également réduire la taille de son effectif et dégager des ressources financières. Dans cette optique, un départ surprise de Pavel Šulc n’est pas totalement exclu, alors que le milieu offensif tchèque intéresserait plusieurs formations.

Arrivé en provenance du Viktoria Plzeň, Pavel Šulc s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif lyonnais. International tchèque, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, il possède un profil apprécié sur le marché. Son rendement lors de sa première saison à Lyon (14 buts et 7 passes dé) a logiquement renforcé sa valeur, ce qui pourrait pousser la direction à étudier une offre intéressante.

D’autres joueurs concernés par un transfert

Le départ du Tchèque ne serait toutefois qu’une possibilité parmi d’autres. L’OL doit composer avec un effectif jugé trop large et plusieurs joueurs pourraient également être concernés par un transfert. Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Orel Mangala ou encore Duje Ćaleta-Car font partie des noms évoqués comme des candidats potentiels au départ durant l’été.

La priorité lyonnaise reste donc claire : trouver un avant-centre capable d’occuper le poste de numéro 9 sur la durée. Pour financer cette arrivée tout en poursuivant son rééquilibrage économique, le club pourrait accepter de vendre certains éléments disposant d’une valeur marchande élevée. Le dossier Pavel Šulc sera donc l’un des dossiers à suivre dans les prochaines semaines du mercato de l’OL.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot