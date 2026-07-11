OL Mercato : pas encore arrivé, Openda pourrait déjà pousser un cadre vers la sortie

L’OL cherche à renforcer son secteur offensif avec l’arrivée d’un véritable avant-centre, à l’image de Loïs Openda, mais cette opération pourrait nécessiter une vente surprise.

L’OL prépare déjà les grandes manœuvres de son mercato estival. Après avoir identifié le besoin de recruter un avant-centre de métier avec la piste Loïs Openda en ligne de mire, le club rhodanien doit également réduire la taille de son effectif et dégager des ressources financières. Dans cette optique, un départ surprise de Pavel Šulc n’est pas totalement exclu, alors que le milieu offensif tchèque intéresserait plusieurs formations.

Arrivé en provenance du Viktoria Plzeň, Pavel Šulc s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif lyonnais. International tchèque, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, il possède un profil apprécié sur le marché. Son rendement lors de sa première saison à Lyon (14 buts et 7 passes dé) a logiquement renforcé sa valeur, ce qui pourrait pousser la direction à étudier une offre intéressante.

D’autres joueurs concernés par un transfert

Le départ du Tchèque ne serait toutefois qu’une possibilité parmi d’autres. L’OL doit composer avec un effectif jugé trop large et plusieurs joueurs pourraient également être concernés par un transfert. Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Orel Mangala ou encore Duje Ćaleta-Car font partie des noms évoqués comme des candidats potentiels au départ durant l’été.

La priorité lyonnaise reste donc claire : trouver un avant-centre capable d’occuper le poste de numéro 9 sur la durée. Pour financer cette arrivée tout en poursuivant son rééquilibrage économique, le club pourrait accepter de vendre certains éléments disposant d’une valeur marchande élevée. Le dossier Pavel Šulc sera donc l’un des dossiers à suivre dans les prochaines semaines du mercato de l’OL.