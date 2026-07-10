La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’OL a bien avancé son recrutement au mercato et pourrait profiter d’une belle offrande pour continuer à se renforcer cet été.

L’OL pourrait encore profiter du talent de Bruno Guimarães, plusieurs années après son départ du club. Le milieu de terrain brésilien est au cœur des discussions du mercato et un transfert XXL pourrait permettre aux Gones de récupérer une belle somme inattendue.

Guimarães va rapporter gros à l’OL

Arrivé à Newcastle en janvier 2022 en provenance de Lyon, Bruno Guimarães reste aujourd’hui l’un des joueurs les plus importants des Magpies. Mais après plusieurs saisons remarquées en Premier League, l’international brésilien aurait fait part de son envie de rejoindre Arsenal.

Selon The Athletic, les Gunners seraient prêts à passer à l’action avec une offre estimée autour de 70 millions d’euros. Une proposition qui pourrait difficilement laisser Newcastle indifférent, même si le club anglais n’a aucune intention de se séparer facilement de son milieu de terrain.

Car Bruno Guimarães représente une véritable valeur sûre de l’effectif des Magpies. Son volume de jeu, sa qualité technique et son influence au milieu en ont fait l’un des cadres du projet saoudien à Newcastle. Mais l’OL pourrait également suivre ce dossier avec beaucoup d’attention. Lors de la vente du joueur aux Magpies en janvier 2022 pour 42,1 millions d’euros hors bonus, Lyon avait négocié un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d’un futur transfert.

Le jeune Coulibaly a signé à Lyon

Si Arsenal venait à conclure l’opération autour de 70 millions d’euros, la plus-value réalisée par Newcastle serait de 28,2 millions d’euros. Grâce à cet accord négocié au moment du départ du Brésilien, l’OL pourrait donc récupérer environ 5,6 millions d’euros.

Une rentrée financière bienvenue pour les Gones, qui continuent de surveiller attentivement le marché et cherchent à retrouver une stabilité économique après plusieurs saisons compliquées. Même parti depuis plus de trois ans, Bruno Guimarães pourrait donc encore rendre un dernier service à son ancien club.

Une preuve supplémentaire de l’importance des clauses de revente dans les négociations modernes du mercato. Par ailleurs, l’OL accueille un nouveau jeune talent avec l’arrivée de Soungalo Coulibaly. L’attaquant malien U17, né en 2008, avait été convoité la saison dernière par plusieurs clubs, dont Manchester United. Il était présent ce lundi à la reprise de la N3 avec 4 autres recrues : Germinario, Beta, Jibril Rejeb et Mohamed Camara.