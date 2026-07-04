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FRANCE

OL Mercato : un nouveau serial buteur inattendu dans le radar des Gones

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 13:00

L’OL accélère sur un profil surprenant venu de Suède, également courtisé par Hoffenheim après une saison explosive en Allsvenskan.

L’OL explore plusieurs pistes offensives pour renforcer son secteur offensif, et l’une d’elles mène en Scandinavie. D’après des informations relayées par Ben Jacobs, le club rhodanien suit de près Robbie Ure, jeune avant-centre de l’IK Sirius.

Le joueur de 22 ans, sous contrat en Suède, réalise une saison qui attire désormais l’attention de plusieurs clubs européens, dont Hoffenheim en Bundesliga.

Une explosion totale en Suède

Arrivé en provenance d’Anderlecht après son passage chez les jeunes des Rangers, Robbie Ure s’est imposé comme l’une des révélations de l’Allsvenskan.

Ses statistiques récentes sont impressionnantes :

  • 11 buts en 11 matchs de championnat cette saison
  • 4 buts inscrits lors d’un seul match récemment
  • 16 buts toutes compétitions confondues sur l’exercice
  • Régularité et impact immédiat en Suède

Des performances qui ont naturellement déclenché l’intérêt de clubs plus huppés. Mais l’OL n’est pas seul sur le dossier. Le club est en concurrence directe avec plusieurs formations européennes, notamment Hoffenheim, également séduit par le profil du buteur écossais. Sirius s’attend même à un départ du joueur dès cet été, tant la pression du marché devient forte.

Un profil moderne qui séduit les recruteurs

Au-delà des chiffres, Robbie Ure attire par son profil complet, comme le rapporte Nordisk Football :

  • attaquant mobile malgré son gabarit (1,89 m)
  • capable de décrocher pour participer au jeu
  • efficace des deux pieds
  • intelligence dans les déplacements
  • implication défensive et pressing actif

Une opportunité de marché encore abordable

Estimé à environ 5 M€ selon les sites spécialisés, le joueur reste accessible malgré son explosion statistique. Un paramètre important pour des clubs comme l’OL, qui cherchent des profils à fort potentiel de revente.

Si son rendement en Suède impressionne, plusieurs questions restent ouvertes :

  • capacité à confirmer dans un championnat top 5
  • adaptation à l’intensité de la Ligue 1
  • régularité sur une saison complète
  • gestion de la pression dans un club comme Lyon

Mais sa progression rapide et son efficacité en font un pari de plus en plus crédible.

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