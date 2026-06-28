OL : plusieurs coups durs pour Fonseca avant la reprise

Paulo Fonseca retrouve le groupe de l’OL ce lundi à Décines avec un effectif tout de même diminué.

L’heure de la reprise a sonné à l’OL. Ce lundi, Paulo Fonseca dirigera la première séance de préparation estivale avec un effectif d’environ 26 joueurs. Cette reprise marque le lancement de la saison 2026-2027, avant un retour progressif des internationaux actuellement engagés à la Coupe du monde.

Le technicien portugais devra composer avec un groupe mêlant cadres expérimentés et nombreux jeunes issus de l’Académie lyonnaise, qui auront une belle opportunité de se montrer durant les prochaines semaines.

Plusieurs jeunes auront une carte à jouer

Dans les buts, Greif, Descamps, Diarra et Bengui seront présents.

En défense, Abner, Kamara, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata et Otobo débuteront la préparation sous les ordres du staff lyonnais.

Au milieu de terrain, Corentin Tolisso encadrera un secteur particulièrement fourni avec notamment Tyler Morton, Tanner Tessmann, Orel Mangala, Akouokou, Diawara, Merah, Nartey, Hamdani ou encore De Carvalho.

En attaque, plusieurs jeunes seront particulièrement observés comme Kaïl Boudache, Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert et Malick Fofana, dont la préparation pourrait permettre de gagner du temps de jeu cette saison.

Les internationaux absents jusqu’à la mi-juillet

Cependant, plusieurs joueurs importants avec les internationaux manqueront cette première phase de préparation. Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté, Ernest Nuamah, Duje Ćaleta-Car, Matt Turner et Pavel Sulč bénéficient d’un repos supplémentaire après leur participation à la Coupe du monde.

Leur retour est attendu à partir de la mi-juillet afin d’intégrer progressivement le groupe avant les premiers rendez-vous officiels de la saison.

Ouédraogo, Bidstrup et Duranville devront patienter

Autre information importante de cette reprise : les supporters lyonnais ne découvriront pas immédiatement les trois autres recrues estivales.

Sauf retournement de situation, Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville ne pourront être officiellement enregistrés qu’à compter du 1er juillet. Les trois joueurs ne participeront donc pas aux premières séances dirigées par Paulo Fonseca, leur arrivée étant attendue dans les prochains jours.

L’attente est particulièrement forte autour de ces renforts, censés apporter de nouvelles solutions à un effectif en pleine reconstruction avant le début de la saison. Reste désormais à savoir quels jeunes profiteront de cette préparation pour convaincre Paulo Fonseca et bousculer la hiérarchie avant l’arrivée des internationaux et des nouvelles recrues.