Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’OM doit dégraisser son effectif, les supporters marseillais veulent avant tout voir partir un certain Geoffrey Kondogbia (33 ans).

L’OM s’apprête à vivre un mercato mouvementé. Entre les exigences de la DNCG et la volonté de rééquilibrer les comptes, plusieurs départs sont attendus dans les prochaines semaines.

Kondogbia largement en tête

Si de nombreux cadres sont annoncés sur le départ, les supporters olympiens ont déjà désigné celui qu’ils souhaiteraient voir quitter la Canebière en priorité. À travers un sondage publié par But!, les fans de l’OM ont été invités à répondre à une question simple : « Qui vendre en priorité cet été ? » Le résultat est particulièrement net.

Geoffrey Kondogbia recueille 58,3 % des suffrages, très loin devant les autres candidats. Le milieu centrafricain apparaît ainsi comme le joueur dont les supporters souhaitent le plus le départ au cours de ce mercato.

Greenwood et Balerdi loin derrière

À l’inverse, Mason Greenwood ne récolte que 8,3 % des voix, tout comme Pierre-Emile Højbjerg. Leonardo Balerdi arrive en deuxième position avec 25 % des suffrages, mais reste très loin derrière Kondogbia. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi devra désormais gérer un effectif appelé à évoluer en profondeur.

Si plusieurs ventes sont nécessaires pour répondre aux contraintes financières de l’OM, le dossier Geoffrey Kondogbia pourrait rapidement s’inviter parmi les priorités de l’été. Reste désormais à savoir si le marché offrira des opportunités concrètes pour un joueur de 33 ans, dont le salaire représente également un enjeu important pour les finances marseillaises.