Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Rival de l’OL au mercato, l’OM a réussi un premier coup fumant au nez et à la barge des Lyonnais cet été.

Le mercato des jeunes talents continue d’animer les coulisses des clubs français et l’OM vient une nouvelle fois de marquer des points face à ses concurrents directs. Le club phocéen a en effet réussi à finaliser l’arrivée du jeune milieu de terrain Adam El Boughlamy, en provenance de Montpellier.

El Boughlamy avait un accord avec l’OL !

Âgé de 18 ans, le Franco-Marocain était considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au sein de l’académie montpelliéraine. Formé au club depuis l’âge de 9 ans, il s’était distingué par une saison aboutie avec les équipes de jeunes, conclue avec 8 buts en 27 matchs, un rendement rare pour un milieu axial.

Mais surtout, ce dossier illustre un bras de fer discret mais réel entre plusieurs clubs de Ligue 1. Selon Africafoot, l’OL s’était positionné avec insistance sur le joueur et aurait même disposé d’un accord verbal à un moment du dossier. Pourtant, c’est bien l’OM qui a su convaincre le joueur et son entourage de franchir un cap dans son projet sportif. Dans un contexte où les clubs cherchent à anticiper la montée en puissance de leurs jeunes effectifs, Marseille continue d’accélérer sur cette politique.

L’OM cartonne sur le marché des jeunes

Après Sacha Lung et Jephthe Malanda, le club phocéen enchaîne donc une nouvelle arrivée de post-formation, confirmant une stratégie claire : investir tôt sur des profils à fort potentiel plutôt que sur des recrues déjà établies. Le joueur intégrera dans un premier temps la Pro 2 marseillaise, avec l’objectif de s’acclimater progressivement à l’environnement du club. Une trajectoire déjà empruntée par plusieurs jeunes talents récemment intégrés au groupe professionnel, à l’image de Bilal Nadir ou Robinio Vaz, qui ont réussi à franchir les étapes vers l’équipe première.

En interne, ce type de signature est vu comme un investissement sur le moyen terme. L’idée est simple : développer des joueurs dans un cadre structuré, leur offrir du temps de jeu progressif, et potentiellement les intégrer au groupe professionnel si leur progression confirme les attentes. Dans cette bataille des centres de formation, l’OM envoie donc un signal clair à ses concurrents : le club ne se contente plus de recruter des joueurs confirmés, mais veut aussi gagner des duels décisifs sur les talents de demain.