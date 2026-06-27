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FRANCE

OM : le club fait une annonce volcanique, les supporters en ébullition ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 13:20
Les supporters de l'OM en fusion

Le verdict de la DNCG connu, l’OM a enfin pu lancer sa campagne d’abonnements. Les supporters sont en fusion. 

L’attente est terminée. Après le feu vert obtenu auprès de la DNCG, l’OM a officiellement lancé sa campagne d’abonnements pour la saison 2026-2027. Une annonce très attendue par les supporters marseillais, accompagnée d’une vidéo spectaculaire qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

L’annonce de l’OM est volcanique ! 

Pour dévoiler cette nouvelle campagne, le club phocéen a misé sur une mise en scène puissante. « Marseillais, que l’expédition commence », peut-on lire dans un clip où se succèdent une mer déchaînée, un volcan en pleine éruption et des images symbolisant toute la ferveur du peuple olympien. Une communication qui colle parfaitement à l’identité de l’OM et qui a suscité de très nombreuses réactions positives.

Cette annonce intervient quelques heures seulement après la décision favorable de la DNCG, qui permet désormais au club de se projeter pleinement sur la saison à venir. Au-delà du mercato, l’OM peut enfin se concentrer sur la préparation sportive et sur le retour de ses supporters au Stade Vélodrome. L’engouement est déjà palpable.

Les supporters suivront-ils ?

Comme chaque été, les abonnements devraient partir très rapidement tant l’attente est forte autour de cette nouvelle saison. Les supporters espèrent désormais que cette montée en puissance sera accompagnée d’un mercato ambitieux afin de bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de briller sur la scène européenne.

Une chose est sûre : avec cette vidéo aux allures d’éruption volcanique, l’OM a parfaitement réussi son entrée en matière. Le compte à rebours est lancé et le Vélodrome se prépare déjà à vibrer de nouveau… avec Bruno Genesio aux commandes ? Pour l’heure, sa venue n’a toujours pas été officialisée…

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