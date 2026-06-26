OM : Beye devance Genesio, la DNCG lui a donné un sacré coup de pouce

Alors que la saison estivale approche, Habib Beye a déjà fixé le cap de la reprise de l’entraînement de l’OM.

L’OM se projette déjà sur la préparation de la saison 2026-2027. Selon les informations de La Provence, Habib Beye a planifié la reprise de l’entraînement entre le 5 et le 7 juillet.

Malgré un contexte toujours marqué par des interrogations sur son avenir, le technicien marseillais continue de travailler sur les contours de la préparation estivale comme s’il devait diriger le groupe lors de la reprise. Le staff a ainsi avancé sur plusieurs aspects organisationnels, notamment la structure des premières semaines de travail et la gestion des joueurs internationaux.

La DNCG a offert un sursis à Beye

Toujours selon La Provence, les échanges entre Habib Beye et la direction olympienne portent notamment sur le programme des séances, la planification des stages et l’organisation des matchs amicaux. L’objectif est clair : offrir un cadre de reprise optimisé pour permettre au groupe d’être rapidement compétitif.

Cette anticipation est d’autant plus notable que le mercato et les décisions sportives du club restent encore en suspens. En effet, l’OM doit encore passer devant la DNCG le 29 juin, ce qui a offert un petit sursis à Habib Beye étant donné que le verdict doit conditionner l’avenir du club olympien, qui doit nommer Bruno Genesio mais se séparer de Beye avant.

Un flou persistant autour de son avenir

Si la reprise est désormais calée dans le calendrier, la situation de Habib Beye sur le banc marseillais reste toutefois incertaine.

Pour autant, l’ancien défenseur international continue d’agir comme le responsable sportif du projet, en anticipant chaque étape de la préparation estivale. Une posture qui traduit à la fois son implication et la volonté du club de maintenir une certaine continuité dans la gestion du groupe professionnel.

Entre le 5 et le 7 juillet, les joueurs marseillais retrouveront donc le centre d’entraînement pour lancer officiellement leur préparation estivale. Une reprise qui marquera le début d’un nouveau cycle, avec l’ambition de préparer rapidement les échéances. Mais reste à savoir avec quel entraîneur…