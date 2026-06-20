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FRANCE

OM : on sait enfin quand l’arrivée de Genesio sera officialisée !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 23:42
Bruno Genesio

Alors que son arrivée à l’OM semble acquise, Bruno Genesio ne devrait pas être officialisé avant le passage du club devant la DNCG.

Sauf retournement de situation, Bruno Genesio devrait devenir le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat cet été avec le LOSC, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais devrait succéder à Habib Beye sur le banc marseillais. Bouclée depuis plusieurs jours, la venue de Bruno Genesio n’a toutefois toujours pas été officialisée par le club phocéen.

Genesio officialisé après le 23 juin !

Selon La Provence, aucune avancée structurante dans le dossier de l’entraîneur ne serait attendue avant le passage de l’OM devant la DNCG. Cela signifierait que le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio ne devraient pas être officialisés par le club olympien avant l’audition prévue mardi prochain devant le gendarme financier du football français. Sauf surprise, l’Olympique de Marseille pourrait donc communiquer sur ces dossiers majeurs au milieu ou à la fin de la semaine prochaine, une fois son avenir financier clarifié.

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