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FRANCE

OM : Un budget au niveau de Brest qui tend le mercato de Genesio !

Par Wladimir DELCROS - 5 Août 2026, 18:57
OM : Un budget au niveau de Brest qui tend le mercato de Genesio !

Les divergences entre Bruno Genesio et Grégory Lorenzi sur le mercato de l’OM prennent une dimension très concrète. Le directeur sportif marseillais doit composer avec une marge financière particulièrement réduite pour renforcer l’effectif.

Une enveloppe très limitée pour Lorenzi

On vous en parlait mardi : les premières frictions entre Genesio et Lorenzi seraient apparues autour de la stratégie de recrutement. Un nouvel élément permet désormais de mieux comprendre les difficultés rencontrées par le dirigeant breton.

Selon les informations relayées par Actu Foot, l’OM se situerait financièrement dans la deuxième partie de tableau de Ligue 1. La situation serait même comparable à celle du Stade Brestois, ancien club de Lorenzi.

Des options d’achat plafonnées

Pour avancer malgré ces contraintes, le directeur sportif olympien privilégierait des prêts assortis d’options d’achat. Mais celles-ci ne devraient pas dépasser 4 à 5 M€, un plafond très bas pour un club habitué à viser des joueurs confirmés.

Genesio contraint de revoir ses ambitions

Ce cadre explique les possibles désaccords entre Genesio et Lorenzi. Le nouvel entraîneur marseillais attendrait des renforts capables d’élever rapidement le niveau de son équipe, tandis que son directeur sportif doit chercher des montages peu coûteux et limiter les risques.

La réussite du mercato dépendra donc de la capacité de Lorenzi à dénicher des opportunités compatibles avec cette enveloppe. À ce niveau de prix, l’OM ne dispose que d’une faible marge d’erreur pour satisfaire les attentes de Genesio.

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