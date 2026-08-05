PSG : Luis Enrique lance sa préparation avec un groupe très parisien

Le PSG dispute ce mercredi soir son premier match amical de l’été face au RCD Majorque. À dix jours du Trophée des champions contre le RC Lens, Luis Enrique s’appuie sur un groupe largement issu de la formation parisienne.

Une préparation express avant le RC Lens

Le PSG est le dernier club de Ligue 1 à retrouver les terrains cet été. Les Parisiens lancent leur courte préparation face au RCD Majorque, avant un deuxième rendez-vous programmé samedi contre Manchester United.

Le calendrier ne laisse aucune place au temps mort puisque le club de la capitale affrontera le RC Lens dix jours plus tard lors du Trophée des champions. Selon le programme relayé par Lensois.com, Luis Enrique ne disposera donc que de deux matches pour procéder à ses premiers réglages.

Quinze joueurs formés au PSG

Pour cette première sortie, l’entraîneur espagnol a convoqué 23 joueurs. Parmi eux, 15 sont issus du centre de formation du PSG. Plusieurs membres de la génération sacrée en Coupe Gambardella sont présents, dont Axel Koukaba, né en 2010.

Le PSG a convoqué 23 joueurs pour affronter Majorque, dont 15 formés à Paris. Axel Koukaba, né en 2010, figure dans le groupe, tout comme Willian Pacho et Khvicha Kvaratskhelia. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2084925596761563605

Willian Pacho et Khvicha Kvaratskhelia sont également de la partie. Cette composition offre à Luis Enrique l’occasion de tester plusieurs jeunes éléments tout en réintégrant progressivement ses cadres.

Strasbourg inquiète, Lorient poursuit son sans-faute

Ailleurs en Ligue 1, les fortunes sont diverses. Lorient a signé une quatrième victoire en autant de rencontres en dominant largement l’équipe de l’UNFP (5-1). Strasbourg n’a toujours pas gagné après quatre matches et reste sur une lourde défaite contre Elversberg (2-5).

Le Havre s’est incliné face à Ipswich (0-1). Ce mercredi, l’OM doit affronter Al-Shahaniya, tandis que Brest retrouve le Stade briochin et Toulouse se mesure à Al-Aïn. Pour Paris, cette première sortie doit surtout permettre de rapidement retrouver du rythme avant le premier rendez-vous officiel de la saison.