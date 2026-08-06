PSG : Paris prend déjà une sérieuse claque pour sa rentrée

Le PSG a lourdement chuté face à Majorque (3-0), mercredi, pour son premier match amical de la saison 2026-2027. Privé de nombreux internationaux et largement rajeuni, le champion de France a logiquement subi la supériorité d’une équipe espagnole plus avancée dans sa préparation.

Mbaye trouve la barre, Majorque frappe trois fois

La reprise a été compliquée pour le PSG de Luis Enrique. Malgré une barre transversale touchée par Ibrahim Mbaye en début de rencontre, les Parisiens n’ont jamais réussi à prendre le contrôle des opérations.

Le Real Majorque en a profité pour s’imposer grâce à des réalisations de Zito Luvumbo, Jan Virgili et Riallo. Le résumé de la rencontre proposé par CulturePSG confirme la domination logique du club espagnol.

Une équipe parisienne largement remaniée

Luis Enrique avait aligné Matvey Safonov, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia et Mbaye au coup d’envoi. Avec onze absents dans son groupe et plusieurs internationaux encore attendus, l’entraîneur espagnol a également donné du temps de jeu à de très jeunes éléments.

Amical : le PSG manque sa rentrée et s’incline 3-0 face à Majorque. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2085108066727391297

David Boly, né en 2009, et Axel Koukaba, né en 2010, ont notamment été lancés. Une jeunesse forcément encore tendre face à une formation de Liga beaucoup plus prête physiquement et collectivement.

Un revers à relativiser pour Luis Enrique

Ce lourd échec vient noircir la première sortie de la saison, mais il intervient dans un contexte très particulier. Entre les retours tardifs, les jambes lourdes et un effectif incomplet, Paris était loin de présenter son visage habituel.

L’objectif reste désormais de récupérer progressivement les internationaux et de monter en puissance. Le score est sévère, mais Luis Enrique a surtout utilisé ce rendez-vous pour offrir une première expérience à plusieurs pépites de la formation parisienne.