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FRANCE

ASSE : deux départs se précisent, le Mercato va enfin s’accélérer

Par Louis Chrestian - 6 Août 2026, 06:21
ASSE : deux départs se précisent, le Mercato va enfin s’accélérer

L’ASSE avance dans son opération dégraissage avec deux joueurs désormais proches de la sortie. Ces mouvements pourraient permettre aux Verts de relancer rapidement leur recrutement, notamment au poste de latéral gauche.

Nadé et Miladinovic se rapprochent de la sortie

Le Mercato s’anime dans le sens des départs à Saint-Étienne. Selon le point réalisé par Peuple Vert, Mickaël Nadé serait proche de quitter le Forez. Le défenseur central dispose notamment d’une offre de l’Aris Limassol, mais aussi d’une proposition russe et d’intérêts en Championship.

Igor Miladinovic devrait, lui, retrouver la Serbie. Le Partizan Belgrade et l’ASSE finalisent un prêt assorti d’une option d’achat pour le milieu offensif de 23 ans. Peu emballé initialement par un retour dans son pays, le Stéphanois devrait finalement accepter cette solution afin de retrouver du temps de jeu.

Stassin, Davitashvili et Ekwah toujours dans l’attente

D’autres dossiers restent ouverts. Benfica s’est positionné sur Lucas Stassin et a déjà échangé avec son entourage. L’attaquant belge verrait d’un bon œil un départ au Portugal, même si le prix réclamé par Kilmer Sports pourrait compliquer les négociations.

L’Olympiakos n’a pas abandonné Zuriko Davitashvili après le refus d’une offre estimée à 13,5 M€ bonus compris, mais étudie désormais d’autres pistes. Pierre Ekwah souhaite également partir, sans qu’un club accepte pour l’heure les exigences financières stéphanoises.

Un latéral gauche ciblé en priorité

Ces départs doivent offrir davantage de marge à la direction pour renforcer l’effectif. La recherche d’un latéral gauche constitue la priorité en raison de la blessure de Ben Old, dont le retour n’est pas attendu avant la mi-septembre. Des discussions sont en cours, mais l’ASSE ne compte pas se précipiter.

Des profils offensifs sont aussi étudiés, dont celui de Camilio Mena, joueur du Lechia Gdańsk. En attendant, Lamine Sonko a officiellement rejoint la maison Verte. L’attaquant sénégalais arrivé de Jura Sud commencera avec l’équipe réserve.

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