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FRANCE

Après une saison pleine, Haag surprend tout le monde

Par Louis Chrestian - 4 Août 2026, 23:05
Après une saison pleine, Haag surprend tout le monde

Auteur de 28 matches avec le Red Star la saison dernière, Giovanni Haag ne poursuivra pas sa carrière en Ligue 2. Le milieu de terrain de 26 ans a choisi une destination particulièrement originale pour la suite de son parcours.

Haag prend la direction de Singapour

Giovanni Haag s’est engagé avec les Lion City Sailors, pensionnaires de Première Division singapourienne. Selon les informations de L’Équipe, le milieu lorrain rejoint ainsi le double champion en titre.

Une destination inattendue après une saison pleine sous les couleurs du Red Star. Le club de Seine-Saint-Denis a terminé quatrième de Ligue 2 avant de s’incliner contre Rodez en play-offs (2-3).

Un nouveau Français chez les Lion City Sailors

À Singapour, Haag retrouvera Matthias Phaëton. Également âgé de 26 ans, l’ancien joueur de Guingamp et de Grenoble connaît bien la Ligue 2. Les Lion City Sailors disposeront donc de deux Français passés par l’antichambre de l’élite.

Un parcours déjà riche à 26 ans

Pur produit de la formation de Nancy, Giovanni Haag a ensuite porté les couleurs de Rodez lors de la saison 2023-2024. Il avait rejoint le Fortuna Düsseldorf, en deuxième division allemande, avant d’être prêté au Red Star l’été dernier.

Sa valeur marchande a atteint 1,8 M€ en mai 2026, son plus haut niveau à ce jour. Haag compte également une sélection avec l’équipe de France U19, obtenue en février 2019 lors d’une défaite contre l’Italie (1-2). Il ouvre désormais un nouveau chapitre loin du football européen.

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