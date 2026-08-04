OL : Lyon tombe à Prague, la qualification est déjà sous pression

L’OL s’est incliné sur la pelouse du Sparta Prague (2-1), ce mardi, au 3e tour aller des qualifications pour la Ligue des Champions. Décevants dans le jeu, les Gones devront montrer un tout autre visage à domicile pour poursuivre leur route.

Une défaite logique à Prague

La saison européenne de l’Olympique Lyonnais commence mal. En déplacement en République tchèque, les Gones ont concédé une défaite logique face au Sparta Prague (2-1). Un revers qui sanctionne une prestation trop brouillonne pour espérer mieux dans ce premier acte.

Ferveur Lyonnaise pointe notamment le manque d’agressivité et de cohérence de l’équipe lyonnaise, ainsi qu’un déchet trop important dans le jeu. Autant de lacunes que l’OL devra rapidement corriger avant la seconde manche.

Un visage bien loin des ambitions affichées

Cette première sortie européenne contraste avec l’enthousiasme exprimé ces derniers jours par Tyler Morton. Le milieu anglais assurait être pleinement épanoui à Lyon et soulignait l’importance de son temps de jeu dans sa progression.

Tyler Morton se dit très satisfait à l’OL : « J’aime le club, Lyon, les fans et l’équipe. C’est un endroit vraiment agréable pour progresser. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084374563635200141

À Prague, cette sérénité collective n’a pourtant pas sauté aux yeux. Ce premier avertissement pourrait aussi relancer la réflexion sur la nécessité de renforcer une défense encore trop friable.

Tout reste possible au retour

Malgré cette entame manquée, l’OL conserve ses chances de qualification. Le club rhodanien l’a rappelé au coup de sifflet final : il faudra renverser la situation mardi prochain, à la maison, devant le public lyonnais.

Le déficit d’un but reste surmontable, mais les Gones n’auront guère de marge. Ils devront hausser le ton dans l’engagement, retrouver davantage de justesse et peser plus fortement dans un rendez-vous déjà décisif. Une élimination à ce stade compliquerait sérieusement le début de saison lyonnais.