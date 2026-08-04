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FRANCE

RC Lens : le scénario se répète déjà pour un ancien Sang et Or

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 20:41
RC Lens : le scénario se répète déjà pour un ancien Sang et Or

Salis Abdul Samed se retrouve une nouvelle fois à l’écart d’un groupe professionnel. Après avoir connu cette situation au RC Lens, le milieu ghanéen a été envoyé avec la réserve de l’OGC Nice à l’approche de la reprise de la Ligue 1.

Abdul Samed écarté du groupe niçois

La préparation estivale tourne mal pour Salis Abdul Samed. Selon les informations de Lensois.com, qui relaie L’Équipe, le joueur de 26 ans ne s’entraîne plus avec l’effectif professionnel de l’OGC Nice. Il a été envoyé en réserve, tout comme Terem Moffi et Kevin Carlos.

Le Ghanéen avait déjà été écarté par Claude Puel avant la finale de la Coupe de France disputée en mai dernier face au RC Lens. Son avenir sur la Côte d’Azur semble donc s’inscrire en pointillé, alors que le lancement de la nouvelle saison approche.

Un scénario déjà vécu au RC Lens

Cette mise à l’écart rappelle forcément les derniers mois compliqués du milieu chez les Sang et Or. De retour d’un prêt à Sunderland lors de la saison 2024-2025, Abdul Samed n’avait participé à aucun des sept matchs amicaux du Racing. Éloigné du groupe professionnel, il avait également joué avec la réserve avant que Nice ne lui offre une porte de sortie.

Le joueur avait alors retrouvé Franck Haise à l’OGC Nice, avec l’espoir de relancer une carrière qui avait décollé dans l’Artois aux côtés de Seko Fofana. Mais le même scénario se reproduit désormais chez les Aiglons.

Lens reste actif sur un autre dossier

Pendant ce temps, le RC Lens continue de travailler sur son effectif. Les Artésiens s’intéressent notamment à Adama Camara, même si le Paris FC entend conserver son milieu et aurait évoqué une prolongation de contrat.

Une valeur marchande en net recul

La trajectoire récente d’Abdul Samed se lit aussi dans son évolution sur le marché. Évalué à 18 M€ en juin 2023 après la belle saison lensoise, il ne vaut plus que 4 M€ selon Transfermarkt. Une nouvelle porte de sortie pourrait désormais se profiler pour l’ancien binôme de Seko Fofana.

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