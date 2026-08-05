À peine arrivé dans les rangs du RC Lens, Yacine Titraoui (23 ans) a déjà frappé très fort un peu malgré lui…

Yacine Titraoui s’est retrouvé au cœur d’une séquence symbolique lors de sa présentation officielle au RC Lens.

Titraoui déjà associé à une image positive

Alors que le RC Lens dévoilait l’arrivée du milieu de terrain algérien en provenance de Charleroi, une scène particulière a attiré l’attention. Sur les images, tournées sur une place où apparaît notamment un drapeau espagnol, un avion a laissé un message d’encouragement destiné aux pompiers et aux civils mobilisés dans la lutte contre les incendies.

Une initiative qui intervient dans un contexte marqué par une forte mobilisation des secours et qui a rapidement été relayée par les supporters lensois. Arrivé cet été chez les Sang et Or pour renforcer l’entrejeu après le départ de Mamadou Sangaré, Yacine Titraoui bénéficie déjà d’une belle cote auprès des supporters. Le milieu algérien de 23 ans est attendu pour apporter sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à organiser le tempo des rencontres.

Un premier symbole avant les débuts au RC Lens

Après avoir été comparé à plusieurs grands milieux pour son intelligence tactique, l’ancien joueur de Charleroi espère désormais confirmer sur les pelouses de Ligue 1. Si Yacine Titraoui n’a évidemment pas « éteint » un incendie au sens propre, son arrivée au RC Lens aura été accompagnée d’un message fort.

Les supporters espèrent désormais que le nouveau milieu lensois saura également apporter sa fraîcheur et son talent pour calmer les éventuels incendies sportifs qui pourraient se présenter cette saison. Une première image positive avant de véritablement passer aux choses sérieuses.