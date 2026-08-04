Après deux saisons remarquées à Charleroi, Yacine Titraoui (23 ans) a signé au RC Lens, où les comparaisons les plus ambitieuses fusent déjà.

Le RC Lens tient peut-être l’un des coups les plus intrigants de son mercato estival. Après avoir confirmé son potentiel durant deux saisons sous les couleurs de Charleroi, Yacine Titraoui a officiellement rejoint les Sang et Or.

Titraoui « à la manière d’un Xabi Alonso »

À seulement 23 ans, le milieu de terrain arrive avec une solide réputation et un profil susceptible d’apporter une nouvelle dimension à l’entrejeu lensois. Mais alors que les supporters découvrent encore leur nouvelle recrue, les éloges se multiplient déjà. L’un de ses anciens entraîneurs n’a pas hésité à rapprocher certaines de ses qualités de celles de plusieurs références absolues du football européen.

Interrogé par Africafoot, Hakim Malek, qui a entraîné Yacine Titraoui au Paradou AC, a dressé un portrait particulièrement flatteur du nouveau milieu du RC Lens : « Il possède une compréhension et une lecture naturelle du jeu. À l’époque, il jouait principalement comme sentinelle devant la défense, avec cette capacité d’organiser le jeu, de relancer proprement et d’orienter l’équipe dans le bon sens, un peu à la manière d’un Xabi Alonso ou d’un Thiago Motta. » Pour son ancien coach, Titraoui ne se contente donc pas de récupérer des ballons. Sa capacité à lire les situations, à organiser le jeu et à orienter les attaques ferait partie de ses principales forces. Le milieu algérien possède également une personnalité affirmée. Hakim Malek insiste sur sa confiance et son aptitude à prendre les commandes dans l’entrejeu : « Il était extrêmement sûr de lui, capable d’être le véritable patron du jeu, un playmaker. »

Des qualités qui rappellent Xavi et Iniesta

La comparaison devient encore plus prestigieuse lorsque Hakim Malek évoque la qualité technique et la complétude de son ancien joueur : « Dans son profil et sa complétude au milieu, il a des caractéristiques qui peuvent rappeler des joueurs comme Iniesta ou Xavi. » Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que Yacine Titraoui possède déjà le niveau des deux anciennes légendes du FC Barcelone. Son ancien entraîneur met surtout en avant certaines similitudes dans la compréhension du jeu, la capacité à évoluer sous pression et l’influence qu’il peut exercer au cœur du terrain. Ces références illustrent néanmoins l’étendue du potentiel attribué au nouveau Lensois.

Avec cette signature, Jean-Louis Leca semble avoir misé sur un joueur capable de devenir un élément central du projet lensois. Après deux saisons convaincantes en Belgique, Titraoui arrive avec davantage d’expérience et semble prêt à franchir un nouveau cap en Ligue 1. Sa polyvalence pourrait également représenter un atout important. Formé dans un rôle de sentinelle, le milieu algérien possède les qualités nécessaires pour organiser le jeu depuis une position basse, mais aussi pour participer davantage aux phases offensives. Reste désormais à voir comment il s’intégrera dans le système de Dino Toppmöller. Les attentes sont déjà élevées, mais les premiers témoignages venus de ses anciens entraîneurs laissent penser que le RC Lens a peut-être recruté bien plus qu’un simple milieu défensif. À Bollaert, Yacine Titraoui aura désormais l’occasion de confirmer toutes les promesses qui l’accompagnent.