Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Bruno Genesio serait déçu de la qualité de l’effectif de l’OM, des premières tensions sont apparues en interne au sujet de la stratégie du mercato.

L’OM traverse ses premières turbulences en interne durant ce mercato estival. Alors que Bruno Genesio reste très motivé par son nouveau projet, l’entraîneur marseillais aurait été surpris par le niveau actuel de son effectif et certaines décisions prises dans la gestion du marché des transferts.

Genesio attendait davantage de l’effectif de l’OM

Arrivé cet été sur le banc de l’OM, Bruno Genesio aurait rapidement constaté l’ampleur du chantier. Selon Mohamed Toubache-Ter, le technicien français « s’attendait à mieux » et estime que le groupe manque actuellement de talent. Malgré cette déception, l’ancien entraîneur de Rennes reste pleinement investi dans son projet marseillais et compte bien travailler avec la direction pour renforcer l’équipe. Mais les besoins sont nombreux et le mercato olympien tarde à prendre la tournure espérée.

Pour accélérer le dégraissage de l’effectif, l’OM a décidé de faire appel à l’agence Unique Sports Group afin de gérer certaines opérations de départ. Une décision qui aurait provoqué des réactions négatives dans le milieu des agents. Selon La Provence, plusieurs représentants de joueurs seraient mécontents de cette arrivée dans les négociations, estimant perdre une partie des commissions potentielles liées aux transferts.

La stratégie des ventes crée des remous à l’OM

Certains agents jugeraient également cette méthode contre-productive, notamment lorsque des joueurs sont proposés à des clubs européens ou asiatiques sans validation préalable de leur entourage. Toujours d’après La Provence, cette collaboration avec Unique Sports Group ne ferait pas l’unanimité en interne. Grégory Lorenzi et Medhi Benatia auraient des réserves sur cette stratégie, considérant qu’elle pourrait compliquer certaines discussions au lieu de les accélérer. Le dossier serait donc devenu un véritable sujet de débat au sein du club phocéen.

La Provence affirme également que cette initiative serait venue directement du clan McCourt, sans consultation préalable de Grégory Lorenzi. Une information fermement démentie par l’OM, qui assure qu’aucune décision n’a été prise de manière unilatérale et que le directeur sportif est associé aux choix du mercato. Alors que Bruno Genesio réclame des renforts et que la direction cherche à remodeler l’effectif, Marseille doit désormais éviter que les tensions liées à la méthode ne viennent ralentir un mercato déjà très attendu.