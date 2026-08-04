OM Mercato : c’est confirmé pour Saël Kumbedi !

L’OM serait bien intéressé par le latéral droit de Wolfsburg, Saël Kumbedi, pour renforcer sa défense cet été.

Comme révélé ce week-end par Foot Mercato, l’Olympique de Marseille se serait activé sur la piste menant à l’ancien latéral droit de l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi, qui évolue depuis un an et demi à Wolfsburg. Le nouveau directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi, apprécierait particulièrement son profil.

L’OM est bien sur Kumbedi

Une information confirmée par Sébastien Vidal, qui précise que le club allemand réclamerait environ 8 millions d’euros, bonus compris, pour laisser partir l’ancien Lyonnais cet été. « Bruno Genesio a soumis en interne le nom de Saël Kumbedi pour renforcer le couloir droit de l’OM. L’ancien Lyonnais figure parmi les profils étudiés, mais Wolfsburg réclame environ 8 millions d’euros (bonus compris) pour un transfert définitif », a assuré le journaliste sur X.

Mais la concurrence s’annonce rude pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier puisque l’AS Roma, la Lazio Rome, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam seraient également intéressés par Saël Kumbedi.