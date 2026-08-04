À LA UNE DU 4 AOûT 2026
[07:40]PSG Mercato : visite médicale programmée pour la troisième recrue !
[07:20]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Sochaux, le FC Nantes dans la boucle ! 
[07:00]OM Mercato : énorme surprise pour le futur gardien de Genesio !
[06:00]ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour les Verts avant Sochaux !
[05:00]OM Mercato : c’est confirmé pour Saël Kumbedi !
[00:00]Real Madrid : Ester Expósito brise le silence et défend son histoire avec Mbappé !
[23:00]Stade Rennais Mercato : c’est signé pour la septième recrue !
[22:26]Real Madrid Mercato : les Merengue officialisent deux départs, 50 M€ dans les caisses !
[22:15]OL : 5 absents contre le Sparta Prague, Fonseca annonce un gros coup dur pour une recrue
[22:00]RC Lens : Thauvin frappe déjà fort avec Toppmöller et les supporters 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour Saël Kumbedi !

Par Fabien Chorlet - 4 Août 2026, 05:00
Saël Kumbedi sous le maillot de Wolfsburg

L’OM serait bien intéressé par le latéral droit de Wolfsburg, Saël Kumbedi, pour renforcer sa défense cet été.

Comme révélé ce week-end par Foot Mercato, l’Olympique de Marseille se serait activé sur la piste menant à l’ancien latéral droit de l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi, qui évolue depuis un an et demi à Wolfsburg. Le nouveau directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi, apprécierait particulièrement son profil.

L’OM est bien sur Kumbedi

Une information confirmée par Sébastien Vidal, qui précise que le club allemand réclamerait environ 8 millions d’euros, bonus compris, pour laisser partir l’ancien Lyonnais cet été. « Bruno Genesio a soumis en interne le nom de Saël Kumbedi pour renforcer le couloir droit de l’OM. L’ancien Lyonnais figure parmi les profils étudiés, mais Wolfsburg réclame environ 8 millions d’euros (bonus compris) pour un transfert définitif », a assuré le journaliste sur X.

Mais la concurrence s’annonce rude pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier puisque l’AS Roma, la Lazio Rome, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam seraient également intéressés par Saël Kumbedi.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot