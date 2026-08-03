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FRANCE

RC Lens : Thauvin frappe déjà fort avec Toppmöller et les supporters 

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 22:00
Florian Thauvin (RC Lens)

Auteur d’une préparation estivale réussie, Florian Thauvin (33 ans) est déjà le chouchou des supporters du RC Lens en vue de la saison prochaine. 

Florian Thauvin n’aura pas attendu longtemps pour conquérir Bollaert. Arrivé au RC Lens l’été dernier, l’ancien international français affiche déjà une grande influence dans le groupe dirigé par Dino Toppmöller.

Les supporters du RC Lens ont choisi Thauvin

Auteur d’une préparation estivale réussie, le champion du monde 2018 apparaît comme l’un des hommes forts du nouveau projet lensois.La communauté du RC Lens a été interrogée par But! à travers un sondage simple : « Quel joueur vous a le plus convaincu pendant la préparation ? »

Les résultats sont sans appel :

  • Florian Thauvin : 64,9 %
  • Ismaëlo Ganiou : 32,4 %
  • Odsonne Édouard : 2,7 %
  • Mathieu Udol : 0 %

Une large majorité des supporters du RC Lens place donc Thauvin au sommet des satisfactions de cette préparation.

Un leader naturel pour le RC Lens

Au-delà de ses qualités techniques et offensives, Florian Thauvin semble déjà avoir pris une place importante dans le vestiaire. Son expérience du haut niveau, son vécu en Ligue 1 et sa capacité à guider les plus jeunes pourraient rapidement faire de lui un cadre du RC Lens. Avec le départ de plusieurs leaders, la question du brassard de capitaine se pose naturellement. Et aujourd’hui, Thauvin apparaît comme le candidat idéal pour porter la responsabilité de mener les Sang et Or.

Derrière Thauvin, Ismaëlo Ganiou réalise également une préparation remarquée. Avec 32,4 % des votes, le défenseur lensois confirme qu’il fait partie des joueurs qui ont marqué les esprits. Odsonne Édouard, malgré son arrivée attendue, reste encore en retrait dans ce classement. Quelques semaines seulement après son arrivée, Florian Thauvin semble déjà avoir trouvé sa place à Lens. Apprécié par Dino Toppmöller et adopté par les supporters, il pourrait devenir l’un des visages forts de la saison à venir. 

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