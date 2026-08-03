ASSE Mercato : qui est Camilo Mena, la nouvelle piste offensive des Verts ?

L’ASSE s’intéresserait à l’ailier colombien du Lechia Gdansk, Camilo Mena. Voici tout ce qu’il faut savoir sur son parcours et son profil.

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne, l’ailier colombien Camilo Mena pourrait être l’une des prochaines recrues estivales du club forézien. Mais qui est réellement ce joueur de 23 ans qui évolue actuellement en Pologne ?

Des débuts très précoces en Colombie

Né le 1er octobre 2002 à Concordia, en Colombie, Camilo Andrés Mena Márquez est considéré depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs de son pays. Très jeune, sa famille quitte sa région natale, touchée par les violences, avant qu’il ne poursuive sa formation à Bogotá, au sein du centre de formation des Tigres FC.

À seulement 15 ans, il fait déjà ses débuts chez les professionnels en deuxième division colombienne. Ses performances attirent rapidement l’attention, au point d’être intégré en 2019 par le quotidien britannique The Guardian dans sa célèbre liste des 60 plus grands talents mondiaux nés en 2002.

Une progression par la Lettonie avant la Pologne

Après un passage au Deportivo Pereira, en première division colombienne, Camilo Mena décide de tenter sa chance en Europe en rejoignant le Valmiera FC, en Lettonie. Ce choix s’avère payant. Il franchit un cap, remporte le championnat letton en 2022 et se fait remarquer grâce à sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un.

Prêté quelques mois au Jagiellonia Białystok, il découvre ensuite le championnat polonais avant de s’engager définitivement avec le Lechia Gdańsk durant l’été 2023. Il participe à la remontée du club dans l’élite, puis confirme ses qualités en Ekstraklasa. Lors du dernier exercice, il s’est montré particulièrement décisif avec 5 buts et 10 passes décisives, des statistiques qui auraient attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’ASSE.

Quel profil de joueur ?

Principalement utilisé comme ailier droit, Camilo Mena peut également évoluer sur l’aile gauche ou dans un rôle plus axial. Mesurant 1,75 m, le Colombien mise avant tout sur sa vitesse, sa percussion et sa qualité de dribble pour éliminer ses adversaires. Il aime provoquer balle au pied, attaquer la profondeur et créer des décalages grâce à ses accélérations.

Ses qualités de centre et sa capacité à délivrer des passes décisives constituent également l’un de ses points forts. À seulement 23 ans, il possède déjà une solide expérience du football européen après des passages en Lettonie et en Pologne.

Comme beaucoup de joueurs offensifs de percussion, Camilo Mena reste perfectible dans plusieurs domaines. Son efficacité devant le but demeure irrégulière et il peut parfois manquer de justesse dans le dernier geste. Son impact physique est également limité face à des défenseurs plus puissants, tandis que son apport défensif reste un axe de progression. Malgré cela, son potentiel de développement reste important et explique l’intérêt que lui porteraient plusieurs clubs européens.

Sous contrat avec le Lechia Gdańsk jusqu’en juin 2028, l’ancien international colombien U20 est aujourd’hui valorisé à environ 4 millions d’euros. Reste désormais à savoir si l’AS Saint-Étienne passera à l’action dans ce dossier, alors que plusieurs autres formations suivraient également de près son évolution.