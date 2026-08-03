OL : le onze type de Paulo Fonseca avec les recrues

Voici à quoi ressemble l’équipe type de l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, au 3 août 2026.

Après avoir terminé à la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique Lyonnais va entamer sa nouvelle saison avec les barrages de la Ligue des champions, prévues à la mi-août. Le club rhodanien a déjà bien avancé son mercato estival dans le sens des arrivées avec cinq recrues enregistrées (Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamadi Ouedraogo et Loïs Openda). Le futur onze type de Paulo Fonseca commence ainsi à se dessiner.

Quel équipe type pour Fonseca ?

Dans les cages, Dominik Greif est toujours le gardien titulaire. Devant lui, on retrouve toujours Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit de la défense, ainsi que Clinton Mata et Moussa Niakhaté en charnière centrale, même si Felix Bacher, sur le point d’arriver à Lyon en provenance d’Estoril, devrait prendre la place de Clinton Mata. À gauche, Mohamadi Ouedraogo part avec une longueur d’avance, même si Nicolas Tagliafico et Abner Vinicius sont toujours au club.

Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso, Tyler Morton et Mads Bidstrup est le trio le plus susceptible d’être aligné par Paulo Fonseca. En attaque, Ernest Nuamah, définitivement remis de ses blessures, part avec une longueur d’avance sur l’aile droite, tandis que Malick Fofana et Julien Duranville, arrivé cet été à l’OL en provenance du Borussia Dortmund, sont en concurrence sur l’aile gauche. En pointe de l’attaque, Loïs Openda, prêté sans option d’achat par la Juventus Turin, est attendu pour faire une grande saison.

Le onze type de l’OL au 3 août : Grief – Maitland-Niles, Bacher, Niakhaté, Ouedraogo – Tolisso, Morton, Bidstrup – Nuamah, Fofana, Openda.