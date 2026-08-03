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FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : Ferran Torres sort enfin du silence sur son avenir

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 18:15
Ferran Torres sous le maillot du FC Barcelone

Au cœur des rumeurs entre le FC Barcelone et le PSG, Ferran Torres a pris la parole sur son avenir ce lundi.

L’avenir de Ferran Torres est l’un des grands feuilletons du mercato estival en Europe. Héros du sacre de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine (1-0 a.p.), l’attaquant espagnol pourrait quitter le FC Barcelone cet été, à un an du terme de son contrat, pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens auraient fait de l’international espagnol l’une de leurs priorités offensives, tandis que le Barça ne fermerait pas totalement la porte à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

« J’attends de prendre la bonne décision »

Invité ce lundi après-midi dans l’émission Today Show sur les ondes de la Cadena COPE, Ferran Torres s’est exprimé sur son avenir. « J’ai un contrat avec le FC Barcelone mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Un club de rêve ? Simplement l’envie d’être heureux », a répondu le principal intéressé, entretenant ainsi le flou autour de son futur.

Une déclaration qui ne devrait pas manquer d’alimenter les spéculations sur un possible départ au cours de ce mercato estival, alors que le PSG suit toujours le dossier avec attention.

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