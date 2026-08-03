La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sous le charme d’un jeune joueur prometteur du PSG pour le faire venir au Stade Rennais cet été, Franck Haise doit déjà changer de cible au mercato.

Le Stade Rennais pourrait déjà devoir abandonner une piste offensive. Depuis plusieurs semaines, Franck Haise suivait avec attention Quentin Ndjantou, jeune ailier du PSG. Le profil du joueur semblait correspondre aux besoins du club breton, qui recherche davantage de percussion et de créativité sur les côtés. Mais les derniers échos venus de Paris ne sont pas favorables aux Rouge et Noir.

Ndjantou retrouve ses sensations au PSG

Selon l’insider Abdel Hamed, Quentin Ndjantou a retrouvé son meilleur niveau physique après une longue période d’indisponibilité. De retour à l’entraînement depuis deux semaines, le jeune Parisien serait désormais totalement remis de sa blessure. Il monte progressivement en puissance et aurait déjà retrouvé l’intégralité de ses sensations. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui avait pu mesurer son potentiel avant son absence.

Toujours selon cette même source, Luis Enrique serait particulièrement satisfait de retrouver son jeune ailier : « De retour à l’entraînement depuis deux semaines, Quentin Ndjantou a retrouvé 100 % de ses sensations après sa longue blessure et monte progressivement en puissance. Impressionné par le potentiel qu’il avait déjà entrevu avant son indisponibilité, Luis Enrique est ravi de le retrouver et entend désormais tirer le meilleur du jeune Parisien. »

Le technicien espagnol aurait été impressionné par les qualités aperçues chez Ndjantou avant sa blessure. Son retour en forme pourrait donc modifier les plans du PSG.

Un coup dur pour Haise au Stade Rennais

Plutôt que de le laisser partir en prêt, Luis Enrique souhaiterait désormais tirer le meilleur de son potentiel et lui offrir une vraie place dans le groupe parisien. Cette évolution éloigne logiquement Quentin Ndjantou du Stade Rennais.

Franck Haise avait coché son profil depuis quelque temps et espérait pouvoir attirer le jeune ailier afin de renforcer son secteur offensif. Le club breton devra désormais probablement se tourner vers d’autres pistes. Le mercato reste encore long, mais Rennes pourrait avoir perdu une belle opportunité.

Le Stade Rennais continue de chercher un joueur capable d’apporter de la vitesse et du déséquilibre dans les couloirs. Quentin Ndjantou semblait répondre à plusieurs critères. Mais la volonté de Luis Enrique de le conserver pourrait fermer définitivement la porte à un départ cet été. Franck Haise devra donc patienter ou activer une autre cible. Le PSG, lui, pourrait avoir trouvé une nouvelle solution offensive en interne.