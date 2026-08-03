Dino Toppmöller, nouvel entraîneur du RC Lens, se rappelle du PSG pour une raison inhérente au mercato.

Dino Toppmöller a déjà coché une date dans son calendrier. Le 16 août prochain, le RC Lens affrontera le PSG lors du Trophée des Champions (20h45), une rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour le nouvel entraîneur lensois.

Toppmöller n’a pas oublié Pacho

Le technicien allemand garde en mémoire certaines décisions prises lors de son passage à l’Eintracht Francfort. Limogé le 18 janvier dernier par Francfort après une période difficile marquée par trop de buts encaissés, Dino Toppmöller estime que les problèmes de son équipe étaient aussi liés aux mouvements du mercato.

Selon lui, la perte de Willian Pacho, parti au PSG à l’été 2024, a fortement fragilisé son effectif. « Lors de mes deux premières années à Francfort, on a terminé avec la sixième puis la cinquième meilleure défense (respectivement 46 et 50 buts encaissés). Mais à la troisième saison, on a vendu notre meilleur défenseur (Pacho) et on ne l’a pas remplacé, contre mon avis », a-t-il pesté dans L’Équipe. Pour l’ancien coach de l’Eintracht, cette décision a été un tournant.

Des retrouvailles attendues face au PSG

Toppmöller pointe également le départ de Kevin Trapp, autre cadre défensif de son équipe : « Puis notre gardien numéro 1, Kevin Trapp, est parti au Paris FC. Voilà deux raisons majeures. Les gens ne comprennent pas la gestion. » Le technicien allemand estime donc avoir dû composer avec un effectif affaibli sans avoir obtenu les renforts nécessaires.

Désormais installé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller a l’occasion de tourner la page. Le premier grand rendez-vous officiel de sa nouvelle aventure sera justement face au PSG. Le Trophée des Champions offrira donc un duel particulier entre un entraîneur revanchard et un club qui a récupéré l’un des joueurs qu’il considérait comme essentiel. Les supporters lensois espèrent évidemment que cette motivation supplémentaire permettra aux Sang et Or de frapper fort dès le début de la saison.