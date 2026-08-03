Nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller a fait étalage de ses talents de buteur à l’entraînement des Sang et Or.

Le RC Lens a peut-être découvert une nouvelle arme offensive… sur son banc. Alors que les Sang et Or réalisent une préparation estivale convaincante, avec notamment un succès final lors de la Como Cup face à Villarreal (3-1), une scène étonnante a marqué leur passage en Italie. Les caméras de l’émission Capté ont immortalisé un moment plutôt rare avec Dino Toppmöller.

Toppmöller se transforme en buteur de sang froid

Lors d’un entraînement, le nouvel entraîneur du RC Lens a pris place dans une position inhabituelle. Pour illustrer un exercice offensif à ses joueurs, Dino Toppmöller s’est glissé dans le rôle d’un attaquant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach allemand a impressionné.

Enchaînant les frappes, il a trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises avec une vraie variété technique :

une finition du plat du pied,

une pichenette pleine de sang-froid,

une reprise de volée du pied gauche.

Des gestes qui ont surpris les personnes présentes autour du terrain.

Un entraîneur encore très proche du terrain

Cette séquence illustre aussi la méthode de Dino Toppmöller depuis son arrivée au RC Lens. Le technicien souhaite être au plus près de ses joueurs et n’hésite pas à participer activement aux séances pour transmettre ses consignes. Affûté physiquement et visiblement toujours à l’aise ballon au pied, l’entraîneur allemand a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités techniques. Cette anecdote intervient dans une période très positive pour le RC Lens.

Les Sang et Or ont remporté la Como Cup après une finale maîtrisée face à Villarreal (3-1), confirmant les bonnes sensations observées durant la préparation estivale. Dino Toppmöller semble déjà avoir installé une dynamique intéressante dans le groupe lensois. Et même s’il ne devrait évidemment pas enfiler le maillot de numéro 9 en Ligue 1, son talent de finisseur a offert une belle image aux supporters artésiens.